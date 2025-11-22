±Ñµ¼Ô¤¬Àâ¤¤¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¡ÖÍ¥°ÌÀ¡×¡¡¤Ê¤¼¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ï°æ¾åÂó¿¿Àï¤òÁ°¤ËÀ¼²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
²¿¤â¤Î¤Ë¤â¶þ¤»¤º¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤Ø¤ÈÆ³¤±¤ë¤«¡£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¶½Ì£¿¼¤¤Í×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹¥¥«¡¼¥É
¡¡³Ú¤·¤ß¤ÊÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Î¥´¥ó¥°¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯ÌÄ¤ë¡£11·î24Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡ËÂÐ°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤Í×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Ìç¥¸¥à¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼êÆ±»Î¤Î·ãÆÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ²¦¼Ô¤È¿·±Ô¤ÎÂÐÀï¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡È¿ÀÆ¸¤ÎÀ¤³¦½éÂ×´§¡É¤«¡ÈÉü³è·à¡É¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬À®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢·àÅª¤Ê·ë²Ì¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°µ´¬¤ÎTKO¾¡¤Á¡ªÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¸«¤»¤¿ÌÔ¥é¥Ã¥·¥å¤Î±ÇÁü
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ë¤Ï2018Ç¯¤Ë¡¢¸µÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÇÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢Âó¿¿¤Ë¤Ï¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÄï¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÄê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤è¤ê¼ã¤¯¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÆá¿ÜÀî¤¬Í¥°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡ØThe Ring Magazine¡Ù¤ÎÊÔ½¸·ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë±Ñ¹ñ¿Íµ¼Ô¡¢¥È¥à¡¦¥°¥ì¥¤»á¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Î1¿Í¤À¡£
¡ÖÂó¿¿¤ÎÊý¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÇÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤Áê¼ê¤È¥ê¥ó¥°¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤Ï¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£Å·¿´¤Ï¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤È¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥óÀï¤È¤¤¤¦Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï¤É¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡È³Ø½¬¤Î¾ì¡É¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ´°àú¤Ê½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Âó¿¿¤ÏÄéÀ»ÌéÀï¤ÎÄËº¨¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä13¤«·î¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤â¤¢¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Âó¿¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Å·¿´¤Ï¡È½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¾ÚÌÀ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢»þ¤ÎÀª¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï³Î¤«¤ËÆá¿ÜÀî¤Ë¤ÏÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÄìÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿Âó¿¿¤¬´ÊÃ±¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£¾ÇÅÀ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥°¥ì¥¤»á¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¡¢Æá¿ÜÀî¤¬¥×¥í¤Ç¤Î7Àï¤Ç¤É¤ì¤À¤±¡È³Ø½¬¡É¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤«¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¹ë½£¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤ËÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¤À¤¬¡¢¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê±¦¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î¹ç¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤é¤òåºÎï¤Ê·Á¤Ç1¤Ä¤ÎÀþ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÀï¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤Îºî¶È¤òÀ®¤·ÆÀ¤¿»þ¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡È¼¡¤ÎÎÎ°è¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÀ®¤¹¤¿¤á¤ÎÉñÂæ¤¬½é¤ÎÀ¤³¦Àï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¾ò·ï¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤æ¤¨¤Ë¼ÂÀÓËÉÙ¤ÊÂó¿¿¤È¤Î°ìÀï¤Ï¤è¤ê¶½Ì£¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
Á°²ó¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢·è»à¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿Æá¿ÜÀî(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥¢¥ó¥Á¤â¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥¤¡É
¡Ö1»î¹ç¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Æá¿ÜÀî¤¬¡¢Âó¿¿Àï¤Ç¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡£¤É¤³¤«¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤Î¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦Âó¿¿¤Î¶¯ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿ºÝ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÇ®¤¯¤Ê¤é¤º¤ËÂÐ½è¤·ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¡¼À¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¡¢°ìÉô¤«¤é°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T.¡Ë¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆá¿ÜÀî¡£º£¸å¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡ÈÀ¤³¦²¦¼Ô¡É¤Î´ÇÈÄ¤ÏÀäÂÐÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÆâÍÆ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âó¿¿¤È¤Î»î¹ç¤ÏÃæ¿È¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥¢¥ó¥Á¤â¡¢¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥¤¡É¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹çÅöÆü¡¢´Ñ½°¤Ï¿¿Æó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÔÌÍÀË«ìÊ¤Î·ã¤·¤¤Æá¿ÜÀî¤Ë¤Ï´¿À¼¤ÈÆ±¤¸¤Û¤É¤ËÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç®¤µ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬²Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥¢¥ó¥Á¤ÎÂ¿¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¢¥ó¥Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¡ËËÍ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤ÏÇ®¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÇ®¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ç®¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤«¤â¡¢ËÍ¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¥¢¥ó¥Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤ÎÇ®¤¬¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¡£À¤³¦ÀïÀþ¤Ø¤ÎÆÍÆþ¤ò¡Ö¼ý³Ïº×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤â¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿É÷±À»ù¤Ë¡¢¾¡Éé¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÍ½´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¿³È½¤Î½Ö´Ö¡É¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
