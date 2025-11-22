「知的好奇心を刺激されたい全世代におすすめの一冊」

と話題になっているのが、書籍 『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題のこと。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題されるなど、「地頭力」を鍛える思考トレーニングとして注目されている。そんな論理的思考問題の傑作を紹介し、「考えることの楽しさを教えてくれる！」「家族で問題を出し合ってます！」「本を読まないうちの子が夢中になっていた！」と全世代から反響を得ている同書から、「冷静な思考ができる人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

いったん立ち止まって思考を振り返れるか？

直感や先入観にとらわれるのは、しかたのないことでもあります。

重要なのは、それに気づいて、思考を修正できるかどうか。

次の問題、違和感に気づけるでしょうか？

「火事はどこだ？」 アリアの住人は、いつも真実を言う。

レガートの住人は、いつも嘘をつく。

フェルマータの住人は、真実と嘘を交互に言う。

ある日、これらの町の1つで火事が起きた。

消防署に電話がかかってきて、こんな会話がおこなわれた。



???「私の町で火事です！」

消防士「場所はどこですか？」

???「フェルマータです」

消防士たちは、どこに向かうべき？ イラスト：ハザマチヒロ

なるほど。よくある正直者と嘘つきの問題ですね。こんなの楽勝です。勝ちましたね。風呂に入ってきましょう。お湯に浸かりながらのんびり考えて……みたいところですが、思わぬ落とし穴にハマりやすい問題かもしれません。

次のページで、考え方を解説します。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）