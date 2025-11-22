「雨が降ってきたから」義母からLINEが…勝手に洗濯物を取り込む行為がストレス！【ママリ】

勝手に洗濯物を取り込みに来る義母

義父母と近所に住んでいるという、投稿者さん。そのため、雨の日に洗濯が外に干されていると、義母が無断で敷地に入り、洗濯物を取り込んでくれるそう。ですが、投稿者さんにとっては、ありがた迷惑なのだとか。善意でしてくれているとは思いますが、やめてほしい場合、どうしたらいいのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

勝手に洗濯物取り込みに来る義母



我が家の2軒隣（徒歩30秒ほど）に義父母が住んでいます。うちにはベランダが付いてますが2階まで洗濯干しに行くのが面倒なので、今は外に物干しを設置してそこに干してます。





私たち家族が出掛けていて小雨が降ってきたりすると勝手に洗濯物を取り込まれて義父母宅に持っていかれます😅

義父母宅には猫もいて家も毛だらけです。洗濯物も毛だらけになってます。。

なるべく雨降りそうな日は干さないようにはしてるけど急な夕立ちとかで幼稚園迎えに行ってる間に洗濯物持って行かれたりします。





義母からしたら雨に濡れたら大変！取り込んであげなきゃ！って感じなんでしょうけど私からしたらそれはありがた迷惑に感じてしまいます。



100歩譲って取り込んでくれるのはいいとして、それをLINEで「雨降ってきたから洗濯物取り込んでうちにあるよ！帰ったらとりきて！」と連絡がきます。

うちは幼稚園児と産まれて数ヶ月の赤ちゃんがいるので洗濯物の量も多いし一回で運びきらないし、子供置いて取りに行くわけにもいかない。

なので毎回まず

上の子下の子を連れて義父母宅に行く→子供を義父母に宅して私が洗濯物を家に持ち帰る（３往復くらい）→子供連れて家に帰る

という流れになり本当にめんどくさいです😔



夕方の忙しい時間帯だったりするし私からしたら頼んでもないんだから勝手に持ってったならこっちに持ってきてほしい。



しかも義父母宅と我が家の間の家に住むおばちゃん（親戚でもない近所のおばちゃん）が数年前義父母宅の洗濯物を雨が降ってたからとおばあちゃんちに持って行かれてっていう話をしていて、本当にあり得ない！人の家の洗濯物持っていくなんて！頭おかしい！と言っていたのに我が家には平気でやります。



いくら息子の家とはいえ私は他人なので嫌だし取りに来て！のLINEがくるたびイラっとします。



少しでも雨に降られたら結局は洗い直すから持って行かないでほしい😞



完全部屋干しにしたらいい！ベランダに干したらいい！と思うかもしれませんが色々今までやってきた結果外干ししているのでそのようなコメントは控えていただきたいです🥺



皆さんはこれをされて素直に有難い！！と思えますか？ 出典：

qa.mamari.jp

洗濯物にネコの毛がたくさんつくのはイヤですよね。



“ぬれないように”と、善意でしてくれているのでしょうが、そのあと取りに行くのも、何往復もするのもめんどくさいので、できればやめてほしいというのが正直な気持ち…。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

猫の毛さえ気にならない＋夜に持ってきてくれるのであれば有難いとは思いますが、お義母さんは車か何かで取り込みにきてくれているんですかね？🤔

それとも3往復して取り込んでくれているんですか？😂

一度旦那さん（息子）に行ってもらって3往復させて「ちょっと！お母さん！これ持って帰んのめっちゃ大変だわ！夜に持ってきてよ！」（打ち合せ済み）と言ってもらっちゃダメですかね？🤣 出典：

qa.mamari.jp

ドラム式に替えて乾燥してどうしても干さないといけない分だけ干すとかどうですか😂 出典：

qa.mamari.jp

洗濯物を勝手に触られないように対策する

洗濯物は、できれば、ほかの家の人にはあまり触ってほしくないと感じる方もいます。良かれと思って取り込んでくれるのでしょうが、それを自分たちでまた引き取りに行くのもめんどくさい…。



投稿者さんはいろいろと考えた結果、外に干しているとのことですが、何か対策をしない限り、がまんをし続けなくてはいけません。



コメントにもあったように、「夫からしっかり伝えてもらう」「洗濯物をあまり外に干さない」など、なにかしら対策を考えることが、ストレスをためない一歩かもしれませんね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）