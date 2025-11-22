アホは「他人にどう見えるか」が行動の中心になる。じゃあ、頭のいい人は？

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「虚栄心」との適切な距離感

虚栄心は、多くの人が少なからず持っている感情です。

「他人より優れているように見せたい」「評価されたい」という気持ちは自然ですが、行き過ぎると行動を歪め、心を不安定にします。

大切なのは、虚栄心を否定するのではなく、適切な距離を保つことです。

虚栄心の持つ二面性

虚栄心は悪いものとして語られがちですが、すべてが害になるわけではありません。

虚栄心があるからこそ、人は努力し、社会的な成果を求める動機にもなります。

一方で、虚栄心に支配されると「他人にどう見えるか」が行動の中心となり、目的を見失ってしまいます。

虚栄心が強すぎると、現実よりも「見せ方」を優先するようになります。

成果よりも外見や評価に偏重すると、自己欺瞞や不安が増大し、持続的な成長は難しくなります。

虚栄心が自分を動かしているときには、行動の基準が他人に奪われていることを意識すべきです。

適切な距離をとる方法

虚栄心を抑圧するのではなく、「自分の一部」として認めることが大切です。

そのうえで「本来の目的は何か」を問い直し、虚栄心が行動の中心に来ないように調整します。

日々の行動を自己成長や学びに結びつけることで、虚栄心を適度な推進力として活かせます。

虚栄心は完全に消すべきものではなく、適切な距離を保ちながら利用すべきものです。

支配されず、しかし否定もしない。

このバランスが、冷静で持続可能な行動を支えます。

淡々と積み重ねる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、虚栄心と上手に距離を取り、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

