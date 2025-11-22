オルカンに月3万円から「こんなにも資産が変わる、すごいと思った」28歳男性の積立投資6年目の実績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻
▼金融資産
世帯年収：本人700万円、妻400万円
現預金：800万円、リスク資産：310万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：310万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2020年から
2020年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万円」からスタートし、現在は「月4万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本192万円→評価額310万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子。
「基本的には緩やかな右肩上がりというイメージです。一気に値上がりすることもありませんが、私が確認する限り大きく落ちたことは一度もありません。安定的に少しずつ運用益が出ている印象です。資産は今も増えていっています」と説明されています。
一方で、今後「転職などで給料が下がったり」ライフステージの変化があれば「積立投資は苦しくなるかもしれません」と継続に不安もある様子です。
とはいえ新NISAで投資枠が拡大されたことから、「収入が上がればできるだけ投資額も上げたいと思っています」とのこと。
積み立てた資産は「家族と特別な時間を過ごす時や、自分のチャレンジをしたいタイミングで」売却したいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
28歳・年収700万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は、東京都に住む28歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、妻
▼金融資産
世帯年収：本人700万円、妻400万円
現預金：800万円、リスク資産：310万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：310万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2020年から
2020年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万円」からスタートし、現在は「月4万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本192万円→評価額310万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子。
「基本的には緩やかな右肩上がりというイメージです。一気に値上がりすることもありませんが、私が確認する限り大きく落ちたことは一度もありません。安定的に少しずつ運用益が出ている印象です。資産は今も増えていっています」と説明されています。
28歳・年収700万円会社員男性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？積立投資を始めてよかった点として、「今までの銀行預金をいくらか投資信託に回すようになり、こんなにも資産が変わるんだと認識しました。銀行では1年預けても数十円、数百円とお金が増えるだけでしたが、積立投資では1年預けると何万円と増えるのですごいと思いました」とコメント。
一方で、今後「転職などで給料が下がったり」ライフステージの変化があれば「積立投資は苦しくなるかもしれません」と継続に不安もある様子です。
とはいえ新NISAで投資枠が拡大されたことから、「収入が上がればできるだけ投資額も上げたいと思っています」とのこと。
積み立てた資産は「家族と特別な時間を過ごす時や、自分のチャレンジをしたいタイミングで」売却したいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)