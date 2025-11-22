韓国の女優・ハン・ヒョジュ（38）が21日放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。MCお笑いタレントの明石家さんま（70）の質問に「もう話したくもないんだもん」と困惑する場面があった。

Netflixのドラマ「匿名の恋人たち」で共演した小栗旬とともに登場。撮影の1年間の東京生活で覚えた日本語でさんまとトークをした。

さんまが「小栗旬はどんな男優だったですか？」と質問。ヒョジュが言葉に詰まると、「スケベ？」と言ったが、ヒョジュは「本当に何もわからない。助けて」と小栗に助けを求めた。

小栗は「今のスケベはまあいいね。どんなでしたか？って」と、路線を戻そうとしたが、さんまから「伝えろちゃんと！」と言われ「他の伝え方難しくないですか？じゃあなんと言いますか？」と困惑。

ヒョジュは「ちょっとエロっぽい？」と推測。韓国語で？と聞かれ「ヤハダ？」と言うが、さらに聞こうとするさんまに「教えてあげたくない。もう話したくもないんだもん。もう許してください。おじさん2人でちょっと、おじさんトークになってるじゃないですか！」と拒否。

さんまは「小栗もとうとうおじさんって呼ばれるように…」と笑うと、小栗は「なんで俺、こんな巻き込まれ事故みたいになってるんですか」と苦笑していた。