½÷»Ò¥×¥í¡¢¶ÚÎÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÈô¤Ð¤¹ÊýË¡¤ò²òÀâ¡ªÂÎ¤È¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ËÃíÌÜ
¼«Ê¬¤Ï¿Í¤è¤ê¶ÚÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢ÂÎ¤¬¸Ç¤¤¡£¤À¤«¤éÈô¤Ð¤Ê¤¤¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤ÎÈô¤Ð¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÅÁ¼ø¡£
¥Ñ¥ïー¤ä¥¹¥Ôー¥É¤ò¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç°ú¤½Ð¤¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥×¥é¥¹10¥äー¥É°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
ÂÎ¤È¼ê¤ÎÆ±Ä´À¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÈóÎÏ¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯Èô¤Ð¤»¤ë
»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÚÎÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÎÏ¤Þ¤«¤»¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤È¼ê¤ÎÆ±Ä´À¤ò¹â¤á¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤è¤¯Èô¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ê¤¬¤Ä¤Í¤Ë¶»¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤È¼ê¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¶»¤ÎÃæ¿´¤È¼ê¤Î´Ö³Ö¡×¡£Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ã¥Éー¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÆ±¤¸Æ°¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¸ª¤Î¹â¤µ¤Ç¿¶¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆ±Ä´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Ñ¥ïーÉÔÂ¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¿¶¤êÃÙ¤ì¡×¤Î¥ß¥¹
¶»¤È¼ê¤Î´Ö³Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÏÓ¤¬ÂÎ¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤¬²¼¤«¤éÆþ¤ê¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¶»¤È¼ê¤Î´Ö³Ö¤òÊÝ¤Æ¤ÐÆþ¼Í³Ñ¤¬Å¬Àµ¤Ë¤Ê¤ê¿¿¿Ä¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÊÅè¡Ë
Step1¡§¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¼´²óÅ¾
Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹½¤¨¤¿¤é¡¢¶»¤È¼ê¤Î´Ö³Ö¤ò¥ー¥×¤·¤ÆÂÎ¤òº¸±¦¤Ë²ó¤¹¡£Î¾¥ï¥¤ò·Ú¤¯Äù¤á¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¼´¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö
Step2¡§¸ª¤Î¹â¤µ¤Î¿¶¤êÉý¤ÇÆ±Ä´À¤ò¹â¤á¤ë
¥·¥ã¥Éー¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸Í×ÎÎ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¸ª¤Î¹â¤µ¤Ç¿¶¤ë¡£¥à¥À¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÆ±Ä´À¤Î¹â¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡ÂÎ¤È¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
±ÊÅè²Ö²»
¡ü¤Ê¤¬¤·¤Þ¡¦¤Ï¤Ê¤Í/2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£157cm¡£21Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£24Ç¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¡¦¥ä¥ó¥Þー¥Ï¥Ê¥µ¥«¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£25Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢KKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹6°Ì¡£¥¤¥ó¥È¥ëー¥×½êÂ°¡£
¹½À®=²¬ÅÄ¹ëÂÀ¡¢¾®»³½ÓÀµ
¼Ì¿¿=º´¡¹ÌÚÎ´Àë¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬