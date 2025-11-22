20日にNMB48を卒業した元2代目キャプテンの小嶋花梨（26）が21日、X（旧ツイッター）を更新。グループ卒業後は吉本興業に所属すると発表した。

「この度NMB48を卒業し、本日より 吉本興業 に所属することになりました」と報告し、2枚の新宣材写真を公開。「9年間のアイドル活動を経て、これからはタレントとして新たな一歩 まだまだ未熟ではありますが 自分らしく活動していければと思っています！」とつづり、最後に「ファンクラブはROOMS継続です」と補足した。

小嶋は20日、大阪・NMB48劇場で、卒業公演「天使のユートピア」に出演し、約9年半のアイドル生活に終止符を打った。

小嶋は埼玉出身ながら、中学2年時に、NMB48の「僕らのユリイカ」を見てグループにあこがれ、16年に5期生オーディションに応募し合格。チームB2研究生、N研究生をへて、17年10月にチームNに正規昇格。18年10月17日発売の19作目のシングル「僕だって泣いちゃうよ」でシングル表題曲初選抜。

同年11月4日、初代キャプテン山本彩の卒業にともない、山本から後継に指名され、グループの2代目キャプテンに就いた。

◆小嶋花梨（こじま・かりん）1999年（平11）7月16日生まれ、埼玉県出身。グループキャプテン。チームN。趣味はジェルネイル、カラオケ。特技はバトントワリング。身長164・3センチ、血液型A。愛称は「こじりん」。