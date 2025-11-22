厚労省の最新データでわかった「クスリ漬け」になっている県民の「実名リスト」

降圧剤は山形県、糖尿病薬は宮城県、胃薬は和歌山県、風邪薬は山口県……厚労省の最新データで 「クスリ漬け」になっている県民が判明しました

20億件のデータベースを分析すると……

世界最大の医療データベースが日本にある。それが、NDBオープンデータだ。

日本国内のすべての診療情報は、医療保険レセプト（診療報酬明細書）として記録されており、厚生労働省が管理している。この厚生労働省のデータから、個人情報を抜いて匿名化し、医療費や処方実態を分析する、巨大な国レベルのデータベースが構築されているのである。

このデータベースは日本のほぼ全国民の診療・薬剤・健診データを網羅している。その数はなんと毎年20億件。

これまで実に200億件を超えるデータを記録しており、世界的に見ても桁外れに大規模、かつ精密な医療ビッグデータとして知られている。

今回、編集部ではこのデータをもとに、都道府県ごとのクスリの使用状況の地域差を調査した。NDBオープンデータを、よりわかりやすく加工・公表している、東北大学大学院医学系研究科元教授の藤森研司氏が解説する。

「私はこのNDBオープンデータを、地域比較ができるように加工しました。性別、年齢、人口補正を行い、高齢化率や人口規模の影響が出ない指標にしています。

SCR（標準化レセプト比）と呼ばれる指標なのですが、100を全国平均とし、100を超えていれば平均以上、逆に下回れば、平均以下となります」

藤森氏のデータをもとにクスリごとにまとめたのが、各ページの表だ。この表を見れば、どのクスリが、どの県でどれくらい多く（少なく）処方されているのかがわかる。

高血圧になりやすい東北の食生活

まずは使用者の多い降圧剤から見ていこう。高血圧に関しては、地域差が如実に出ている。なかでも降圧剤は山形県、秋田県、宮城県、青森県、福島県と、東北地方での使用量が多い。

これは、寒い地方ゆえに手足などの血管が収縮しやすく、血圧が上がりやすい傾向がある点が関係していると考えられている。TIC谷口医院院長の谷口恭氏が言う。

「実際、東北や北関東では高血圧患者が多いというデータがあります。加えて、東北の人は、塩分を摂りすぎていると指摘されていて、厚生労働省の地域別の食塩摂取量を見ても、東北・北関東をはじめ東日本が高い傾向にあることが読み取れます」

また、山形県や秋田県は、自治体の健康診断の受診率が高く、早期に高血圧が発見されることで、降圧剤を飲み始める人が増えている可能性も指摘されている。

同様に、糖尿病でも東北の患者数が多いために、クスリの使用量も多くなっている。興味深いのは、九州にも糖尿病患者が多いことだ。肥満率・メタボ率は西日本で高くなる傾向にあり、これは、九州で砂糖を使った甘辛い味付けの料理が多いことや、うどん、ラーメン文化がさかんで、炭水化物摂取量が多いことも原因となっている。

「一般的な風邪薬や胃薬などと違い、糖尿病治療薬は医療機関でしか処方できません。処方量が多い地域は、糖尿病患者数が多いことと同義でしょう。たとえば、ランキングには出ていませんが、四国の中では香川県が109と、四国のなかで1番です。実際、香川県民には糖尿病患者が多い」（谷口氏）

風邪薬の処方数が圧倒的な山口県

いっぽう、薬局でも買える風邪薬がやたらと処方されているのが山口県だ。平均の2倍以上にのぼるが、いったいなぜなのか。谷口氏が続ける。

「私見ではありますが、山口県には何かしらの『悪しき慣習』があるのではないでしょうか。そもそも、総合感冒剤は町の薬局で購入できるものですから、医療機関で処方しません。国の方針としても、風邪程度であれば病院を使わずに、薬局で対処してほしいと考えているはずです。

しかし、山口県は人口あたりの診療所数が全国でも上位です。そうしたことからも、『軽い風邪であってもとりあえず病院を受診してクスリをもらおう』という慣習があるのかもしれません」

胃痛に悩まされる和歌山県民

胃薬が突出して多いのが和歌山県だ。スコアが279と、日本人の平均の3倍近くも胃薬が処方されている。この背景には、胃がんの有病率があると考えられている。

「胃がんの大半の原因とされているのがピロリ菌感染です。このデータから、和歌山県はピロリ菌の保持者が多いと言い換えられます。

そして、ピロリ菌と胃がんの関係性についての啓発は進んでいるものの、いまだに自分がピロリ菌を持っていることを把握していなかったり、持っていても除菌していない人も多いのです。ピロリ菌を保持している人は、胃痛などの症状に悩んだり、除菌後もそれが続くことも多いため、必然的に胃薬の処方量が増えるのだと思います」（谷口氏）

処方数が少なくても健康とはかぎらない

解熱鎮痛薬などの痛み止めや、不整脈のクスリは九州各県の使用量が多くなっている。実はこれには、医療の地域格差が関係している。

「九州は人口あたりの医師数や医療機関数が多いことが原因でしょう。たとえば、痛み止めは、一般的には薬局で購入する方が多い。しかし、九州では医師が多いので、医療機関で処方されるケースが多いのではないでしょうか。

同様に、不整脈も医師数の多さが関係していると考えられます。不整脈は多くの人が持っていますが、症状がないことが多いため、なかなか医療機関を受診しません。

しかし、不整脈専門医が多い地域であれば、積極的に介入し、クスリを処方している可能性があります」（谷口氏）

では、逆にスコアが低い都道府県は「健康な地域」かというと、そうとも言い切れない。そのクスリを使った治療が十分に行われていない可能性があるのだ。前出の藤森氏が指摘する。

「大病院が密集しているところは、周辺からも患者さんが流入してくるので、スコアが高めに出ることがあります。かたや、スコアの低いエリアは、データだけで見れば、医療行為が十分に行われていないか、住民が他県での治療を選択していることになります。いずれにせよ、スコアの低い地域では、十分に医療が実施されていないかもしれないのです」

抗生物質が多い県はクスリ漬けの可能性

ただし例外的に、処方量が多いと「クスリ漬けにされている」と言い切れるクスリがある。それが抗生物質だ。抗生物質に限っては「日本の医療界全体として内服薬、注射薬を問わず安易に使わないようになっているからです」と藤森氏が指摘する。

「宮崎県、大分県、佐賀県など、抗生物質のスコアが高い県は要注意です。昔は風邪などでも医師が抗生物質を処方するケースが散見されていました。しかし、'17年に厚生労働省が定めた『抗微生物薬適正使用の手引き』というガイドラインで、できるだけ抗生物質を使わないようにアナウンスされています。

抗生物質を安易に使うと、耐性菌と呼ばれる、抗生物質が効かない細菌が生まれてしまい、患者さんの健康に悪影響が生じかねません。スコアが高い県は、このガイドラインの遵守が徹底されていないことになります」

クスリ一つとっても地域性がある。自分の住む自治体のクスリ事情を知っておけば、要らないクスリを飲まされることも防げるはずだ。

「週刊現代」2025年11月24日号より

