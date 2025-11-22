◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）

２４日にＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で対戦する同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が２１日、都内のホテルで会見に臨んだ。無敗のキック王者からボクシング転向８戦目で世界初挑戦する天心は「超次元ボクシング」を掲げ、「僕が勝てば時代を変えることができる」と宣言。１年１か月ぶりの世界王座返り咲きを目指す拓真は「勝って世間をあっと言わせたい」と決意を述べた。

ＷＢＣのベルトに視線を向け、天心が目を輝かせた。「あまりベルトを意識していなかったが、目の前で見るとワクワクというか、たぎるものが生まれてきている」。ゴングまで３日。「やるべきことはすべてやった。最初から最後までクライマックスのつもりでいきたい」と自信に満ちた表情で語った。

ボクシング転向から２年半の試行錯誤を集約した「シン・ボクシング」を引っさげて世界に挑む。その内容について「次元を超えた超次元ボクシング。今まではちょっとカクカクしていたが、丸いボクシングができるようになった。水ってつかめない。そういう感じ」と“天心節”で解説。９月の試合発表会見での「自分の幽霊を見せたい」との発言を引き合いに、この日は「それこそ幽霊。スーパーゴーストカミカゼアタックを食らわせます」と人気漫画「ドラゴンボール」に登場する必殺技の発動を予告した。

８戦目の天心に対し、拓真は過去２度世界王座を獲得し６度の世界戦を闘っている。経験の差を指摘する声にも「あってないようなもの」と意に介さない。「何年やってきたというより、かけてきた熱量だと思う。僕は『精神と時の部屋』に毎日入っているので、時間的には２年半でも１００年ぐらいやってるつもりでいる」と一蹴した。

「僕が勝てば時代を変えることができる。時代の１個の分かれ道だというぐらいの気持ちで闘う」。世界王座獲得は「まずスタートライン」と語る天心が、ベルトを手に無限の可能性を切り開く。（勝田 成紀）