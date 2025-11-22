◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 第２日（２１日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

２７位で出た今季日本ツアー初参戦の松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は３バーディー、ボギーなしの６７で回って通算３アンダーとし、トップと４打差の１３位に順位を上げた。４番でドライバーを損傷するアクシデントに見舞われながら、粘りのゴルフで食らいついた。ともに６６をマークした生源寺龍憲（２７）＝フリー＝と塚田よおすけ（４０）＝ホクト＝が７アンダーで首位。９位でスタートした石川遼（３４）＝カシオ＝は６８で回り、４アンダーの６位につけた。

連続バーディーでスタートした松山が、４番でアクシデントに見舞われた。第１打を右林へ曲げた際、落胆とともに下ろしたドライバーのヘッドがティーマークに当たり、ソールを損傷した。「自分が悪い」と言及したドライバー抜きの戦いは「スタートが良かったのでいいところで終われた」。必死に一日を耐え抜いた。

１３本のクラブでのプレーを強いられた５番以降、ティーグラウンドで３ウッドを強振した。「精度が高いショットを打たないといけない難しいホールもあったけど、何とかノーボギーで回れた」。１２番では谷原秀人のドライバーショットを２０ヤード近くオーバードライブする場面もあった。

「いいドライバーが見つかるように。見つからなかったら、また今日と同じような感じでゴルフをする」と話して向かった先は練習場。日没直前の午後５時過ぎ、最後の一人になるまで打ち続けた。（高木 恵）