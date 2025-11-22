¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¶¥¹ç¡Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉMC¤¿¤Á¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡É¹âÎð¼Ô¸þ¤±¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³
ÊüÁ÷50Ç¯¤È40Ç¯¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤¬Æ±»þÊüÁ÷
21ÆüÌë¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°SP¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢20»þ¡Á21»þ54Ê¬¡Ë¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢21»þ¡Á22»þ52Ê¬¡Ë¤¬Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÁ°¼Ô¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡¢¸å¼Ô¤¬ËÌÀî·Ê»Ò¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡¢¾®·ª½Ü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢XG¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤Î3¿Í¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Á°¼Ô¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¸å¼Ô¤È¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥«¥é¡¼¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÆ±¤¸Æü¤ÎÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤¬1976Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÊüÁ÷50Ç¯¡¢¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤¬1985Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÊüÁ÷40Ç¯¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤Ï92ºÐ¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï70ºÐ¤Î¹âÎðMC¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥àÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÆ±»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß80ºÐ¤Î¥¿¥â¥ê¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤È¡Ø¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¥¿¥â¥ê¤È¥²¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¯¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ç»¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶È³¦Æâ¤Ç¹âÎðMC¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¹âÎðMC¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ã±½ã¤Ê¹âÎðÁØ¸þ¤±¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Û¤Ü¥ª¡¼¥ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬¸«¹þ¤á¤ë
¤Þ¤º¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î¸½¾õ¡£2000Ç¯Âå¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ÈMC¤È¥²¥¹¥È¤¬1ÂÐ1¤ÇÏÃ¤¹·Á¼°¡É¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤«¤é·ã¸º¤·¡¢¤Û¤ÜÁáÄ«¤«¿¼ÌëÂÓ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë»ëÄ°Î¨¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤«¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ÎÊÌÍ×ÁÇ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡£¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®½é´ü¤Î¤è¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ï1ÂÐ1¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÂçÊª¤¬¸º¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½2023Ç¯½Õ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2ÂÐ2¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´õ¾¯À¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ç¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È2024Ç¯½©¤Ç½ªÎ»¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¯¿Í¿ô¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤ÎÃæ¡¢¤Ê¤¼¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¾å¤Ç¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î2¤Ä¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï°ìÄê¤Î»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤¬·×»»¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¡£¹õÌøÅ°»Ò¤âÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ®½Å¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¡¼¥¯¤â¸«¤¿ÌÜ¤â·òºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ë¡¼¥º¤¬Çö¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
2¿Í¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¸½ºß¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë40Âå°Ê¾å¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢10¡Á30Âå¤ËÁÊµá¤Ç¤¤ë¥²¥¹¥È¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü¥ª¡¼¥ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®»ëÄ°¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¡ÖÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ò¼ê·ø¤¯³ÎÊÝ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç²¼¤ÎÀ¤Âå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÎÈÖÁÈ
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¹âÎðMC¤È½Ü¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¼ã¼êÇÐÍ¥¤é¤¬¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÏÏÃÂêÀ½½Ê¬¡£YouTube¤äÍÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈ¿¶Á¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ê¡¢À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£±ÇÁü¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë2¿Í¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤Ï3¡Á5¤Þ¤ï¤êÇ¯²¼¤Î¥²¥¹¥È¤ËÉé¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤à¤·¤í°µÅÝ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Ê¤ÉÆÃÈÖ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¹õÌøÅ°»Ò¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÀ©ºî¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²þÊÔ´ü¤Ë¸Â¤é¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤ëÆÃÈÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¶É·Ï¤ÎÈÖÀë¤Ë¤âÍí¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÂ¦¤â¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë2010Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ï¡ÖºÇ¤â½Ð¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È¤·¤ÆÎ¾ÈÖÁÈ¤ò¤¢¤²¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ÊÁ°¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¤â½Ð¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥â¥ê¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤¬2014Ç¯½Õ¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¡Ö¡Ø¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ë½Ð¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢°Ê¹ß¤Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤À¤±¡ÖÎ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÏÊ¿ÆüÃë¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ä·ÝÇ½¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡È¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡É¤³¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÃ±ÆÈ¤ÇÂÐÖµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£Âç¿Í¿ô¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ËÃ±ÆÈ¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤È¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
º£¤Ê¤ªÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÊüÁ÷¼ýÆþ¸º¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¤³¤í¤«¤é¸º¤êÂ³¤±¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³èÍÑ¤·¤Æ¿ô»ú¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¡£
¹õÌøÅ°»Ò¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Îºâ»º¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¥à¥À¤Ë¾ÃÌ×¤µ¤»¤º¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Í¤º¡¢ÆÃÊÌ´¶¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤¤¤«¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÔÀ®¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥àÆÃÈÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬´ñ¤·¤¯¤âº£½©¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¿Í¤ÏÊüÁ÷¶É¤äÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤¬¡Ö¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¹âÎð¤ÎMC2¿Í¤¬¡ÖÂç¤Þ¤«¤Ê¹½À®¤Î¤ß¡¢¤Û¤Ü±é½Ð¤Ê¤·¡×¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âMC¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î±ßËþ¤Ê´Ø·¸À¤Ï¡Ö¤â¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤È±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤³¤½¤¬¥È¡¼¥¯¤Îµ»½Ñ¤Ë¼¡¤°Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤ÎÈë¤±¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
