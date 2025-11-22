イミダゾールペプチドを意識して♡ 熟成阿波尾鶏で回復ごはん

寒さが増す冬は、なんとなく体が重く感じたり、疲れが抜けにくくなることも。そんな冬の元気づくりに注目されているのが、イミダゾールペプチド。ブランド地鶏「熟成阿波尾鶏」にはこの成分が豊富に含まれ、体の中からやさしくサポートしてくれる食材としておすすめです。もも肉、むね肉それぞれのメニューもご紹介します。

熟成阿波尾鶏の特徴

貞光食糧工業のブランド地鶏「熟成阿波尾鶏」には、一般的な鶏肉に比べて”イミダゾールペプチド”が豊富に含まれています。

これは疲労感の軽減をサポートするといわれる注目の成分で、日々の鶏肉メニューで自然に取り入れられるのがうれしいポイントです。

さらに、うまみ成分のグルタミン酸やアスパラギン酸も豊富。

きのこと合わせた炊き込みご飯や煮物に加えると、深いコクと香りが楽しめます。

まさに、冬の食卓に栄養価とおいしさをプラスできる食材です。

熟成阿波尾鶏もも肉の混ぜ込みごはん

材料（2人分）

・熟成阿波尾鶏もも肉（200g）…1枚

・しいたけ…3～4枚

・まいたけ…1/2株

・にんじん…5cm

・米…2合

A（調味料）

・醤油…大さじ2と1/2

・砂糖…大さじ1と1/2

・みりん…大さじ2

・酒…大さじ1

・水…大さじ1

作り方

1. もも肉は一口大に切る。まいたけは小房に分け、しいたけは薄切り、にんじんは千切りにする。

2. 米2合を炊いておく。炊く際に水を大さじ4減らして炊飯する。

3. 鍋にAを入れて火にかけ、もも肉とにんじんを煮る。肉に火が通ったら、きのこ類を加えて弱火で約3分煮て粗熱を取る。

4. 炊き上がったご飯に具材をのせ、煮汁の半分を加えてさっくり混ぜる。味をみて必要なら残りの煮汁を加え、5分ほど蒸らして完成。

むね肉はサラダチキンにも

もも肉だけでなく、むね肉にもイミダゾールペプチドはたっぷり。

サラダやスープに加えたりとアレンジしやすく、たんぱく質と一緒にうまみもプラスできます。

寒い季節こそ熟成阿波尾鶏を取り入れて、やさしい回復ごはんを楽しんでみてください。