お笑いタレントの明石家さんま（70）が21日放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。中学時代の陸上400メートルのタイムを明かし、日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（23）から驚かれた。

この日は陸上の桐生祥秀（29）、村竹ラシッド（23）とともに出演。12月に30歳の桐生の活躍に「7年後、僕が陸上しているかって全然想像できない。特に400メートルってきつすぎるので、ずっとやめたいなと思って」と言うと、さんまは大笑い。

「でも本当に練習がきついので、1年、1年もう精一杯なんです」と言うとさんまは「どの競技もキツイい」と言いながらも「一番苦しいよね400。俺も走ったことあんねんけど。昔、高校時代に。大会出てんけど。400って一番きつい。最後の50きっついよな。腕上がらへんよな」と言うと「体が鉛みたいに…」と賛同。

また、さんまは「俺、中学校の時52秒2で走ってる。400」と明かすと「速くないですか？僕のベストと変わんなかったですよ。中学の時の」と驚いた。タイムで手動で計測していたとは言え「何せ一番やったから。ずーっと表彰状あったで、記録。何年間か」と明かした。

桐生も「凄いですね。そのままやっていたら、しゃべりと。インタビューでもうずーっと面白いこと言える。勝利者インタビューがもう」と言うと「（世界陸上で）織田裕二を笑わしまくってた」と笑った。

中島は今年の世界陸上の予選で44秒44の日本新記録を樹立。決勝では同種目での日本勢最高成績となる6位に入った。また、来年の陸上以外の夢は「本を書いてみたいですね。エッセーか、普通に小説を書いてみたい」と語り、三島由紀夫氏の小説が好きと明かしていた。