スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「よく作るパスタはどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「よく作るパスタはどれ？」

・「よく作るパスタはどれ？」の結果は…


・1位 … トマト系 53%
・2位 和風 23%
・3位 クリーム系 13%
・4位 オイル系 12%

※小数点以下四捨五入

37,860票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

クリームユズコショウパスタ


【材料】（4人分）

スパゲティー 320~400g
  塩 32~40g
ベーコン 2~3枚
シメジ 1パック
マッシュルーム 1パック
バター 40g
小麦粉 大さじ 2
生クリーム 100ml
牛乳 100ml
柚子胡椒 小さじ 2

【下準備】

1、ベーコンは幅1cmに切る。

2、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

3、マッシュルームは汚れを拭き取り、石づきを切り落として薄切りにする。



【作り方】

1、スパゲティはたっぷりの熱湯に塩を入れ、指定時間より1分短めにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。



2、フライパンにバターを熱して弱めの中火にかけ、バターが溶けたらベーコンを加え炒める。ベーコンから脂が出てきたらシメジ、マッシュルームを炒め合わせ、さらに小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。



3、牛乳と生クリームを合わせ、それを(2)へ少しずつ加えながら混ぜ、トロミがついたらユズコショウを加えて味を調える。



4、ゆで上がったスパゲティを加えて混ぜ合わせ、器に盛り分ける。

(E・レシピ編集部)