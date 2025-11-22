「よく作るパスタはどれ？」＜回答数 37,860票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第361回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「よく作るパスタはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「よく作るパスタはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
クリームユズコショウパスタ
【材料】（4人分）
スパゲティー 320~400g
塩 32~40g
ベーコン 2~3枚
シメジ 1パック
マッシュルーム 1パック
バター 40g
小麦粉 大さじ 2
生クリーム 100ml
牛乳 100ml
柚子胡椒 小さじ 2
【下準備】
1、ベーコンは幅1cmに切る。
2、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
3、マッシュルームは汚れを拭き取り、石づきを切り落として薄切りにする。
【作り方】
1、スパゲティはたっぷりの熱湯に塩を入れ、指定時間より1分短めにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。
2、フライパンにバターを熱して弱めの中火にかけ、バターが溶けたらベーコンを加え炒める。ベーコンから脂が出てきたらシメジ、マッシュルームを炒め合わせ、さらに小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。
3、牛乳と生クリームを合わせ、それを(2)へ少しずつ加えながら混ぜ、トロミがついたらユズコショウを加えて味を調える。
4、ゆで上がったスパゲティを加えて混ぜ合わせ、器に盛り分ける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「よく作るパスタはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「よく作るパスタはどれ？」
・「よく作るパスタはどれ？」の結果は…
・1位 … トマト系 53%
・2位 和風 23%
・3位 クリーム系 13%
・4位 オイル系 12%
※小数点以下四捨五入
37,860票
・2位 和風 23%
・3位 クリーム系 13%
・4位 オイル系 12%
※小数点以下四捨五入
37,860票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
クリームユズコショウパスタ
【材料】（4人分）
スパゲティー 320~400g
塩 32~40g
ベーコン 2~3枚
シメジ 1パック
マッシュルーム 1パック
バター 40g
小麦粉 大さじ 2
生クリーム 100ml
牛乳 100ml
柚子胡椒 小さじ 2
【下準備】
1、ベーコンは幅1cmに切る。
2、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
3、マッシュルームは汚れを拭き取り、石づきを切り落として薄切りにする。
【作り方】
1、スパゲティはたっぷりの熱湯に塩を入れ、指定時間より1分短めにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。
2、フライパンにバターを熱して弱めの中火にかけ、バターが溶けたらベーコンを加え炒める。ベーコンから脂が出てきたらシメジ、マッシュルームを炒め合わせ、さらに小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。
3、牛乳と生クリームを合わせ、それを(2)へ少しずつ加えながら混ぜ、トロミがついたらユズコショウを加えて味を調える。
4、ゆで上がったスパゲティを加えて混ぜ合わせ、器に盛り分ける。
(E・レシピ編集部)