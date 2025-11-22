大分市佐賀関の大規模火災で、佐藤樹一郎知事は21日午前、記者団の取材に応じた。約170棟に延焼した最大の要因は強風だったとし、自然災害として国の支援を求める考えを強調。ホテルなどの「みなし仮設」を確保するめどが立ったと述べ、被災者が自宅を確認後、希望があれば避難所から移動してもらう方針を明らかにした。一問一答は次の通り。（21日午前時点の状況に基づいたやりとり）。

「自衛隊にヘリを飛ばしてもらい、まだ消火に当たっている。ホテルの手当ても進めている。ニーズに従った対応をしていきたい」

「強風が最大の要因と考えている。自然災害かどうかというところが国の支援措置に大きく関わってくる。その点をしっかりと説明をし、最大限、国からの支援を要請していきたい」

−火事が自然災害として認められたケースは。

「（2016年12月の）新潟県糸魚川市の大火で認められ、国の支援措置が大きく拡大している。被災者生活再建支援法が適用されれば、住宅が全壊するなどした住民に最大300万円が給付されるが、ただ焼けたという場合はこの支援が一切ない」

「廃棄物の処理でも火災は自己負担だが、自然災害と認定されれば国と市町村が負担する」

−被災者生活再建支援法の適用は申請するのか。

「今、申請前の相談をしている」

−火災時の風速を15メートルとみているようだが根拠は。

「飛び火した無人島の蔦（つた）島まで1・4キロある。延焼するにはそれぐらいの風が必要であると、気象台のアドバイスも得て推測した」

◇ ◇

−被災者が自宅を見るのはいつになるか。

「めどはまだ立たないが、消防と警察が相談をしながら、危なくないということが確認され次第、規制線を解除していく。逐次そのような対応を取ると聞いている」

−避難した人がホテルなどのみなし仮設に移るのはいつごろからか。

「自宅の確認をしてもらい、ホテルなどに移動したいという要望があれば、対応ができるように準備を進めている。まずは自宅の状況を確認してもらうのが先になる」

−みなし仮設は確保したと考えていいのか。

「ホテルで入れる所はもうめどを立てている」

「早めに移っていただかないと、健康的に厳しい方が優先されると思う」

−規制が解除され次第ということか。

「そうだ」

−避難所での生活はどのくらいを見込むのか。

「まだ分からないが、避難生活はやはり限度がある。できるだけ期間を短くして、仮設住宅などに移動してもらうのが望ましい」

−被災地域について。

「コミュニティーがしっかりし、避難訓練の経験も生きている」（中野剛史）