熊本市は21日、総額46億1779万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。8月の大雨を受けた災害復旧や防災関係には9億9731万円を計上。来年度に支出する限度額1億500万円の債務負担行為分を含め、計11億231万円を充てた。28日に開会する市議会定例会に提案する。

8月の大雨で河川の水位上昇に警戒を呼びかけるサイレンが遅れたことを踏まえ、吹鳴を自動化するシステムを出水期前に250基整備する事業に債務負担行為も合わせて1億3200万円を盛り込んだ。

市中心街の内水氾濫で店舗などの浸水被害が目立ったため、止水板設置の助成費として1千万円を計上。50万円を上限に、必要経費の半額を助成する。ハザードマップなどで浸水の恐れがある地域の家屋所有者も対象となる。

大雨で水没した軽自動車のうち廃車の場合は1万円、修理には5千円を支給する事業は、1270台分を見込んで1150万円を充当。応急仮設住宅の入居者向け住宅再建支援にも210万円を盛り込んだ。農地・農業用施設復旧には9億3千万円を充てた。

来年の熊本地震10年関連では、4月16日に県や県内市町村と共催する追悼式の開催業務委託費に600万円を計上した。（藤崎真二）