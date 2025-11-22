豊作や無病息災を祈願し、500年以上前から伝わるとされる球磨神楽が、人吉球磨地方で奉納のピークを迎えている。2020年7月の熊本豪雨で全壊し、今年8月に高台に移転・再建した熊本県球磨村の渡阿蘇神社では、豪雨で途絶えて以来6年ぶりに奉納が復活した。

国の重要無形民俗文化財に指定されている球磨神楽。秋は例大祭で引っ張りだこだ。皮切りは10月に催された青井阿蘇神社（人吉市）の「おくんち祭」。12月15日の市房山神宮例大祭（水上村）まで、30カ所以上で奉納される。

渡阿蘇神社での奉納は15日にあった。新築された神殿で神事が執り行われた後、球磨神楽保存会に所属する高校生から20代までの舞い手4人が鈴や御幣、剣などを持って五つの演目を奉納した。氏子の山口森義さん（79）は「感無量。球磨神楽のおかげで地域住民の絆が深まった」と喜んだ。

保存会は、青井阿蘇神社で特別公演する。日時は22日午後7時▽30日午後2時▽12月6日午後7時。解説付きで観覧料500円。定員各40人。老神神社（人吉市）では25日午後7時〜8時45分に夜神楽を奉納する。観覧料無料。保存会＝0966（22）2274。（古川剛光）