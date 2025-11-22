KTNテレビ長崎の番組審議会が12日開かれ、「モッテコ〜イ長崎くんち2025 第1部」（10月7日放送、92分）と、「みジカなナガサキ」の「どこでもいろんな勉強がデクット！」（8月20日放送、6分）、「アトツギを育てよう」（9月17日放送、6分）の計3本について審議した。

「モッテコ〜イ−」は、長崎市の諏訪神社の大祭「長崎くんち」を、元市職員の土肥原弘久さんの解説を交えながら生中継。「解説が分かりやすく知識と理解が深まった」「的確なカメラワークで臨場感を味わえた」などの意見があった。ゲストのフジテレビアナウンサーのコメントについては賛否両論があった。

一方で、昨年の放送と同じく字幕がほとんどなかったことについて「生放送なので仕方ないとはいえ、工夫の余地があるはず。（障害者への配慮努力が義務付けられた）放送法の観点から見ると不十分だった」との指摘が複数あった。

「みジカな〜」は県の委託を受けた県政PR番組。アニメの動物キャラが現場からリポートする形式で、離島の教育サポートや、後継者不足と事業承継の問題を取りあげた。委員からは「堅苦しさを減らすことで理解を促していた」などと評価の声があった。