魅力あるものづくり現場で一緒に働こう−。ハローワーク諫早は27日、長崎県諫早市の工業団地に立地する製造業の9社が参加する企業面談会を開く。鋳物やメッキ塗装、板金などの「ものづくり」に限定した初めての取り組みで、経験の有無を問わず人材を募る。同市の基幹産業の一つである製造業の現場では人手不足が課題になっているという。

同市には1963年、県内初の工業団地として諫早貝津工場団地ができた。現在は六つの工業・産業団地があり、新たな産業団地の造成も進む。

9社は県金属工業協同組合や諫早中核団地自治振興会の加盟社。その一つ、長菱ハイテックは専門知識を持たない人も積極的に採用しているという。入社2年目で諫早農高出身の山中響輝さん（19）は「機械を触ったこともなかったが、先輩が一から教えてくれる。覚えることばかりだが、一人でできた時の達成感は計り知れない」と話す。

運送業から転職して半年の河村瑠伊さん（25）は「個人の職人仕事の他に、みんなでの組み立て作業もある。最近、『任せるね』と言われるようになってうれしい」と笑顔を見せた。

ハローワークの担当者は「工業の専門知識が必要だと思われがちだが、初心者でも指導で上達できることをPRしたい」と強調する。面談会は27日午後1時半〜3時半、諫早市宇都町の諫早文化会館で。ハローワーク諫早＝0957（21）8609＝に事前予約を。（今井知可子）