¡¡¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤¬21Æü¤ËÅú¿½¤·¤¿¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ê·úÂ¤Êª¡Ë¤Ë¡¢Ä¹ºê¸©Æâ¤«¤é¡Öµì¿ÆÏÂ¶ä¹ÔËÜÅ¹ËÜ´Û¡×¤È¡Öµì¿ÆÏÂ¶ä¹ÔËÜÅ¹²ûð¼¡Ê¤«¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë´Û¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âº´À¤ÊÝ»ÔÅçÀ¥Ä®¡Ë¡¢¡ÖSEED¡Ê¤·¡¼¤É¡Ë1931¡Ê¤¤¤Á¤¤å¤¦¤µ¤ó¤¤¤Á¡Ë¡×¡ÊëÝÁá»ÔËÜÄ®¡Ë¤Î3·ï¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¸©Æâ¤ÎÆ±Ê¸²½ºâ¤Ï65¥«½ê¡¢140·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¹ÔËÜÅ¹ËÜ´Û¤Ï1967Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÏ¾å6³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ÎÅ´¶ÚÂ¤¤ê¤Ç¡¢ÆâÉô¤Ë¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£²ûð¼´Û¤ÏËÜ´Û¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤¢¤ëÃÏ¾å11³¬¡¢ÃÏ²¼2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Ï2ËÜ¤ÎÅã¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¶ä¹Ô¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Åï¤È¤·¤Æ1975Ç¯¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÂÊ±ß¡Ê¤À¤¨¤ó¡Ë·Á¤ä¶ÊÀþ¤òÍÑ¤¤¤¿¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡ÖÅ¯³Ø¤Î·úÃÛ²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Çò°æÚð°ì»á¤¬Àß·×¤·¤¿¡£½êÍ¤¹¤ë½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾»ÜÀß¤Ï¸½ºß¤âÆ±¹Ôº´À¤ÊÝËÜÅ¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³Àî¿®É§Æ¬¼è¤Ï¡Ö¶ä¹Ô¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢º´À¤ÊÝ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ËÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡SEED1931¤Ï¡¢31Ç¯¤ËµìëÝÁá¶ä¹ÔËÜÅ¹¤È¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã·úÃÛ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤·Ãì¤òÌÏ¤·¤¿³°Áõ¤¬½Å¸ü¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£ÆâÉô¤Ï1³¬¤Î¿á¤È´¤±¤òÂÀ¤¤±ßÃì¤¬»Ù¤¨¡¢Å·°æ¤Ï³Ñºà¤ò¸ëÈ×ÌÜ¤ËÁÈ¤ó¤À¡Ö³Ê¡Ê¤´¤¦¡ËÅ·°æ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤Þ¤Ç½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢22Ç¯¤«¤é¶å½£¥¬¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î½êÍ¤È¤Ê¤ê¡¢²þ½¤¤ò·Ð¤Æ24Ç¯7·î¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
