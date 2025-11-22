¡Îº´²ì¸©¡Ï¿åÆ»ÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¡¡ÉéÃ´¸º¤ØÂÐºöÈñ¡¡ÉðÍº»Ô¤¬ÊäÀµÍ½»»°Æ
¡¡º´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤Ï21Æü¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤ëº´²ìÀ¾Éô¹°è¿åÆ»´ë¶ÈÃÄ¤Î¿åÆ»ÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¿åÆ»¸ý·Â¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¸º·Â¹©»ö¤ËÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ØÏ¢Í½»»600Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢16²¯3569Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¡¢12·î1Æü³«²ñÍ½Äê¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¿åÆ»ÎÁ¶â¸«Ä¾¤·¤Ï¸©À¾Éô¤Î4»Ô3Ä®¤Î·×Ìó6Ëü1000¸Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç°ìÈÌÅªÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¿¶ÑÌó30¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·Â13¥ß¥ê¤«¤é¸ý·ÂÊÌ¤Ë8ÃÊ³¬¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸ý·Â20¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤Ç¿åÆ»¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¤ËºÇÂç1Ëü±ß¡ÊÊä½õÎ¨100¡ó¡Ë¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡£
¡¡ÉðÍº»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï20¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ä»ö¶È½ê¤¬Ìó1000·ï¤¢¤ê¡¢¾®¾¾À¯»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯¿åÎÌÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊÈ¯Á÷ÃÙ±äÌäÂê¤ò½ä¤ëº®Íð¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¾®¾¾»ÔÄ¹¤ÎµëÍ¿¤ò¸ºµë100Ê¬¤Î10¡Ê3¥«·î¡Ë¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤Ê¤É·×19µÄ°Æ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë