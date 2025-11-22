ふるさと納税制度のルールに違反し、9月30日から2年間の制度除外措置を受けている佐賀県みやき町は、再発防止に向け、除外に至る事実関係を調査する第三者委員会の設置条例案を町議会12月定例会に提案する。21日の町議会全員協議会で説明した。

町が制度から除外されるのは2019年に続いて2回目。今回は返礼品の調達費や送料、仲介業者への手数料を含めた募集費用を寄付総額の50％以下にする規定に違反した。

情報未来課によると、委員は3人の予定で、県弁護士会と相談しながら選定する方針。調査期間は未定だが、来年3月までの委員会開催費用として72万円を盛り込む本年度一般会計補正予算案も提案する。

また、執行部は無償で貸した町有地で特産品の「みやき神バナナ」を栽培していた農業法人の撤退についても報告した。産業支援課によると、10月31日付で同法人から「諸般の事情により経営状況が悪化し、事業継続が困難」として、土地賃貸借契約を解除する申し出があったという。

町有地に立つ9棟の農業用ハウスについては、同法人に所有権を放棄してもらう方向で協議する。（前田絵）