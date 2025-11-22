放課後児童クラブ（学童保育）の全国調査で、佐賀市が待機児童数について過少に報告していた可能性があることが21日、分かった。市は校区によって「場所が足りない」などとして、4年生以上の利用申請そのものを受けつけておらず、高学年の待機児童数をゼロとしていた。市こども未来部は「（待機数を）隠す意図は全くない。市が把握している中で国に回答していた」としている。

市によると、国の方針に基づき2015年度に学童保育の利用対象を1〜3年から全学年に引き上げた際、条例の対象も1〜6年とした。校区ごとに受け付け方法が異なり、希望する各学年全員が利用できると見込んだ場合は、4年生以上も利用でき、4月1日現在で全35校区のうち19校区では高学年も利用している。

ただ、一部の校区では場所や指導員が足りないなどの理由で4年生以上は申請を受け付けておらず、潜在的な待機児童数は不明だ。

坂井英隆市長は21日の定例会見で「調査の仕方を国や市の担当に詳細に確認した上で対応したい」と話した。発表の訂正や今後調査方法を変更するかについては明言を避けた。

会見では、6億1285万円を増額する本年度一般会計補正予算案など30議案も発表した。予算案には市立小中学校にある全体育館49施設の空調整備調査事業に497万円などを盛り込んだ。12月1日開会予定の市議会定例会に提案する。（竹中謙輔）