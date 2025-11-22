西鉄バス佐賀（佐賀市）が佐賀市と福岡県久留米市の間で運行するバス路線「江見線」について、佐賀市は21日、沿線自治体の神埼市、みやき町と共に来年10月以降、共同運行すると発表した。同路線は来年9月末で廃止することが決まっていた。

市によると、12月下旬に3市町で協定を締結し、来年1月に運行事業者を選ぶ方針。バス2台を購入する予定で、配備までは佐賀市交通局の車両を利用する。協定締結後は神埼市が代表となり、運行業者との委託契約など運営事務を担当する。

区間は佐賀駅バスセンター（佐賀市）−西鉄久留米駅（久留米市）。来年10月から5年間の期限付きで、2031年度までの総事業費3億5168万円は運行距離に応じて案分する。佐賀市が26・9％、神埼市が31・2％、みやき町が41・9％とし、佐賀市は25〜31年度の債務負担行為として9460万円を設定する補正予算案を、市議会12月定例会に提案するという。

江見線に関して、西鉄バス佐賀は昨年2月、運転士不足を理由に関係自治体に対し、25年9月末での廃止方針を申し入れた。3市町は24年6月、同社に運行継続や廃止時期延期の検討などを求める要望書を提出。これを受け同社は、廃止時期を1年延長するとしていた。

坂井英隆市長は21日の定例会見で、民間バス事業を複数の自治体が共同で運営することは全国的にも珍しいとした上で「住民の影響を最小限にとどめたいというのが3市町の共通の認識。共同運営という新たな取り組みを行うことは大変意義深い」と強調。「（運行期間の）5年間しっかり利用者に寄り添って運行し、その中で利用実態や交通を取り巻く環境の変化を見ながら、その後の対応を協議したい」と述べた。（竹中謙輔）