福岡市東区でフリースクールを運営する認定NPO法人「箱崎自由学舎えすぺらんさ」が今年、設立20年を迎えた。これまでに卒業を見守った小中高生は約90人。不登校の子たちに1対1の学習支援や米作り、調理などの体験活動を提供してきた。「自信を抱くお手伝いをしてきた」と小田哲也代表（59）。来年3月に計画する記念イベントの開催費をクラウドファンディング（CF）で募っている。

設立は2005年2月。高校の元教員の小田さんが同僚だった教員を誘い、市内のフリースクールが閉校して行き場をなくした高校生4人を受け入れる形で立ち上げた。住宅街の一軒家を教室に利用する。

当初は風当たりが強かった。学校教員から「フリースクールがあるから学校に行かなくなるんだ」と批判された。ただニーズは絶えることなく、中学生、小学生と受け入れを拡大。在籍する15人前後をスタッフ4人とボランティア約10人で支えてきた。

気乗りせず通っているように映った中学生は今、社会人として運営を手伝う。大学生になって勉強不足を後悔し猛烈に学習したり、働いて家族を支えたりと卒業生の歩みはそれぞれだ。記念イベントはこうした人たちの座談会を予定する。詳細は1月に決める。

20年を振り返り、小田さんは「学校にこだわらなくてもいいという道を示し、フリースクールのネットワークをつくって広げてきた」と自負する。一方、子どもたちの支援に特化し、家庭負担も抑えてきたため、経営に余裕はない。授業料と寄付、県の補助金で運営している。今回のクラウドファンディングは「キャンプファイヤー」で30日まで募っている。

（四宮淳平）