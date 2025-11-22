福岡県東峰村の小石原焼、高取焼と大分県日田市の小鹿田焼の作品を並べた「第4回皿とカップ作陶展」が同村小石原鼓の「つづみの里陶器ギャラリー」で開かれている。小野豊徳店長（61）は「質のいい普段使いできる陶器が窯元価格で買える。ぜひ足を運んでほしい」と呼びかける。入場無料。12月7日まで。

小石原焼の窯元で生まれた小野さんは木工作家でもある。陶器の成形に使う木製へらを窯元に供給する傍ら、窯元巡りのガイドも務める。三つの焼き物の交流と、2017年の九州豪雨災害などの爪痕が残る村に活気を戻すきっかけになればと21年に初めて企画。今年は若手窯元の作品を中心にマグカップや湯飲みなど約千点を展示する。

毎週土曜、日曜日の午後1〜2時は、小石原焼と高取焼の若手窯元がろくろ回しを実演。会話を交わしながら、「こんな作品を作ってほしい」などのリクエストもできる。作陶展初日の8日は、高取八仙窯の高取周一郎さん（38）が実演。茶わんや皿を作りながら「陶器は焼き上げると8割ほどの大きさに縮む」などと解説していた。

小石原焼と小鹿田焼は、同じ地層から取る変朽安山（へんきゅうあんざん）岩などを陶土として使い、飛び鉋（かんな）や刷毛（はけ）目、櫛（くし）目など技法も同じことから兄弟窯といわれる。高取焼は磁器のように軽く、釉薬（ゆうやく）（上薬）の美しい色合いで知られる。

午前10時〜午後4時半。木曜定休。つづみの里陶器ギャラリー＝0946（74）2278。

（渋田祐一）