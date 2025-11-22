＜速報＞畑岡奈紗は2差2位で後半プレー中 竹田麗央がトップ10圏内でフィニッシュ
＜CMEグループ・ツアー選手権 2日目◇21日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦の第2ラウンドが進行中。ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドで、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする。
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
日本勢は8人が出場する中、最終組の1つ前から出た畑岡奈紗が後半戦をプレー中。前半でスコアを5つ伸ばし、首位のジーノ・ティティクル（タイ）と2打差の2位につけている。その他、日本勢は続々とホールアウトしている。竹田麗央は「68」をマークし、トータル7アンダー・9位タイ。岩井明愛がトータル6アンダー・17位。優勝すればプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）を獲得し、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）との2冠がかかる山下美夢有は「69」で回り、トータル5アンダー・21位タイにつけている。勝みなみはトータル4アンダー・27位タイ、西郷真央と古江彩佳はトータル2アンダー・40位タイでそれぞれ競技を終えている。岩井千怜はスコアを1つ伸ばし、21位で後半戦をプレーしている。
