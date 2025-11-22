大正から昭和にかけて福岡県八女市中心部の福島地区で撮影した写真を集めた「八女福島むかし写真展」が、同市本町の市横町町家交流館で開かれている。1925（大正14）年の大正町通りの繁華街や、百貨店「岩田屋」があった55（昭和30）年の土橋交差点、SLが走る74（昭和49）年の旧国鉄矢部線福島駅など、懐かしいモノクロ写真が並んだ。

写真は、主催するNPO法人八女空き家再生スイッチの高橋康太郎理事長や、地域づくり団体「八女ふるさと塾」のメンバーなどが数十年前から近年までに集めた89枚。うち35枚は拡大したパネルを展示した。

交流館を拠点に福島地区の情報発信を担当する市地域おこし協力隊の古庄真苗さん（27）が中心となって企画。写真には番号を付けて地図に表示しており、まち歩きで現在の風景と見比べて楽しめる。地元の人には写真にまつわる情報や思い出を書いてもらい、冊子にまとめたいという。

古庄さんは「普段は誘客など観光面の活動が中心だが、今回はぜひ地元の方にも来てもらい、地域交流の場にしてほしい」と話している。30日まで（25日は休館）、観覧無料。交流館＝0943（23）4311。

（石黒雅史）