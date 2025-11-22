政府が巨額の経済対策を決定した。高市早苗政権の積極財政方針を踏まえ、規模が膨らんだ。必要性と効果が高い政策に予算を投じる「賢い支出」には程遠い。

経済対策は物価高対策と経済成長に向けた産業支援が柱だ。裏付けとなる補正予算案の一般会計歳出は約17兆7千億円で、大型減税と特別会計歳出を合わせた規模は約21兆3千億円となる。

石破茂前政権の経済対策を反映した昨年度の一般会計補正予算は13兆9千億円だ。物価高が進んでいるとはいえ、これほど歳出を増やす必要性はあるのか。

物価高対策では、電気・ガス料金の補助や地方自治体への重点支援地方交付金を盛り込んだ。来年1〜3月分の電気・ガス料金の補助で、一般家庭は7千円程度の負担減が見込まれる。

石破政権が講じた今年1〜3月分の電気・ガス料金補助と比べ、補助額は大きい。この1年で料金はほとんど上がっておらず、金額を増やす根拠は薄い。

地方自治体が物価高対策に使える交付金はこれまでもあった。地域事情に応じた使い方ができる利点がある半面、効果が疑われた政策が少なくない。議会にチェック機能を発揮してもらいたい。

産業支援については、来年夏にまとめる成長戦略で重視する17分野への官民投資を活発化させる。

人工知能（AI）・半導体や造船、エネルギーから防災・国土強靱化（きょうじんか）まで幅広いが、めりはりに欠ける。「重点分野が絞れておらず、ばらまきの印象が強い」と複数のエコノミストが指摘する通りだ。

九州に製造拠点がある半導体や造船をはじめ、海外企業が優位に立つ産業が多い。日本の競争力を高める具体策を急ぐ必要がある。

膨張した経済対策の問題点は財源の手当てである。税収では賄えず、政府は赤字国債を発行する方針だ。

金融市場では財政悪化への警戒感が広がっている。政府の支払い能力が低いと判断されると、国債や円が売られ、金利の上昇や円安を招く。

長期金利の指標である10年債の利回りは、20日に一時1・835％まで上がり、17年半ぶりの高水準となった。巨額の借金を抱える日本にとって、金利負担の増加は財政運営に悪影響を及ぼす。

円安の進行は輸入物価を押し上げ、さらなる物価高を助長しかねない。物価高対策の成果を上げるためにも、健全な財政運営を保たなければならない。

予算規模の拡大には、野党の賛成を得たい少数与党の思惑がにじむ。子ども1人当たり2万円の臨時給付は、公明党と立憲民主党の要望を反映した。国民民主党に配慮した政策もある。

与野党は補正予算案を厳しく審議してもらいたい。昨年度を上回る規模や予算要望の実現を喜ぶだけでは困る。