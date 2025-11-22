23日からルーマニアで開催される卓球の世界ユース選手権に、石田心美（14）＝北九州市出身＝が出場する。昨年のパリ五輪女子シングルスで銅メダルを獲得した早田ひな（日本生命）を育てた卓球クラブ「石田卓球N＋」で才能を伸ばし、15歳以下女子シングルス、ダブルス、団体と混合ダブルスにエントリー。ノジマTリーグ女子の九州カリーナとも契約した次世代のホープが、新たなスター候補として名乗りを上げる。 （伊藤瀬里加）

残り少なくなった2025年は、14歳の石田にとって飛躍への大きなステップとなりそうだ。23日からルーマニアでの世界ユース選手権に出場し、年内をめどに国内トップのTリーグでのデビューも予定されている。

「世界ユースは全種目でメダルを獲得することが目標。九州カリーナではまず1勝して、チームに少しでも貢献できるように頑張りたい」

祖父の真行さん、祖母の千栄子さんは北九州市で「石田卓球N＋」を営み、日本代表男子の岸川聖也監督、早田と2人のオリンピアンを育成。父の真太郎さんは福岡・希望が丘高卓球部の男子監督で、兄も同校でプレーする卓球一家に育った。

4歳で競技を始めると、「ラケットを持ってポンポンすることが楽しかった」と夢中になり、祖父母の指導を受けて数々の全国タイトルを手にしてきた。持ち味の攻撃的なラリーは幼い頃から繰り返した基本のパターン練習のたまもの。右利きながら、左利きの早田のスイングなども参考にしているという。

今年は国際的なツアーにも参戦。15歳以下の世界ランキングは7位（18日現在）まで上がり、「ちゃんと戦えるようになってきたかな」と口にする。シニアでの活躍を見据え、九州カリーナとも契約。「海外の選手と試合をしたい。日本の選手とはボールの重みが違うので」と目を輝かせた。

現在は苦手な牛乳を飲むなど体づくりも意識しながら、平日4時間、休日8時間の猛練習で腕を磨く。パリ五輪では現在17歳の張本美和（木下グループ）が活躍したが、さらに年下の世代の成長も著しい。その代表格の石田は「五輪にできるだけ早く出場できるように強くなりたい」と誓った。

「九州、福岡から五輪選手輩出を」九州カリーナ・川面社長

九州カリーナの川面社長は「九州から早田ひな選手に続くのは石田心美しかいない」と期待を寄せる。チームとして初めて中学生と契約した理由について「九州、福岡出身の五輪選手を九州カリーナから輩出したい。そのためには早い段階で育成するしかない」と説明。その上で「この5年が勝負。18歳までに日本代表に入り、2032年ブリスベン五輪を目指してほしい」と強調した。