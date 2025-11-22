21日に東京ドームであった長嶋茂雄さんのお別れの会で、巨人での現役時代に「ON」コンビとして一時代を築いたソフトバンクの王貞治球団会長（85）は遺影に語りかけるように思いを口にした。

「長嶋さん、お元気ですか。この言葉が不謹慎であることは十分承知しております。でも、この長嶋さんの笑顔を見て、他に言葉はありません」

1965年からの9年連続日本一などを共に勝ち取る中で、長嶋さんの華やかさの裏にあった飽くなき努力に感銘を受けたという。「日夜、野球に没頭して、頑張られたことを知っているわれわれとしては、野球人とはどう在るべきかを教えてもらった」と述べた。

プロ野球界の隆盛に尽力した長嶋さんをたたえた上で「（野球界を）より高く明るく育て上げていきたい。われわれの使命と考えております。いつまでも、私たちの心の中に生き続けてください」などと語ると、会場から拍手が起きた。

会の終了後には報道陣の代表取材に応じ、来季創設される「長嶋茂雄賞」にも触れた。「こんなにうれしいことはない。誰もが『俺が（受賞）第1号だ』という思いで戦う。来季はより注目に値するシーズン」と期待した。 （山田孝人）