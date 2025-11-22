お笑いタレントの明石家さんま（70）が21日放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。大ファンの女優のアカウントと勘違いし、偽アカウントにプロポーズ動画を送ってしまったと明かした。

この日のゲストとして登場したのは韓国の女優・ハン・ヒョジュ（38）。さんまは「憧れの韓国の女優さん」と明かした。

Netflixのドラマ「匿名の恋人たち」で共演した小栗旬とともに登場。撮影の1年間の東京生活で覚えた日本語でさんまとトークをした。

さんまが「聞いてくれた？プロポーズのビデオを、あなたの名前のところに送ったの。でも、あなたのチャンネルじゃなかったの」と言うと「どこに送ったんですか？」と驚いた。

さんまは「素人が作ったやつらしいんですよ」と言い、昨年12月にインスタグラムのダイレクトメールに動画を送ったとし「俺と河本とジミー大西が“ヒョジュさん大好きです〜”とか“愛してる〜”とか言うたのを、一般の女性が見て笑っていると思う」と告白。

ハン・ヒョジュのインスタグラムのアカウントは483万人のフォロワーがいるが、さんまが送ったのは7800人ほどだったため「こんな少ないの？って言っていたんです」と疑問を覚えていたと言うと、ヒョジュも「それは違いますよね」と笑った。

さんまは「その画面をていらっしゃるのかどうかわからないけど、恥かいたって話です」と笑った。