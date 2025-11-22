5つのセンサーで、しっかり乾燥。ふんわり仕上げのドラム式【アイリスオーヤマ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場中‼
温水洗浄で、黄ばみもニオイもすっきり。毎日清潔な仕上がり【アイリスオーヤマ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
アイリスオーヤマのドラム式洗濯機は、洗濯8キログラム・乾燥5キログラムに対応し、日常の洗濯を効率的にこなす一台。 独自の「ファイブセンシング」乾燥検知方式を搭載し、温風温度・庫内温度・吸気温度・衣類量・運転時間を5つのセンサーで管理。衣類をしっかり乾かしながら、ふんわりとした仕上がりを実現する。
ふんわりシワ取り機能では、約80パーセント乾燥でシワを抑え、アイロンがけの手間を軽減。温水洗浄機能により、頑固なニオイや黄ばみもすっきり落とし、清潔な仕上がりを叶える。
ドラム式ならではの「たたき洗い」で少ない水でもしっかり洗浄でき、縦型洗濯機に比べて大幅な節水効果を発揮。
省エネと高機能を兼ね備えた、暮らしに寄り添う洗濯乾燥機だ。
