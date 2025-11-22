

東京都北区での理科実験支援事業の様子（写真：お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーション研究所提供）

近年、理工系で女子枠の学校推薦型・総合型選抜を新設・拡大をする大学が増えています。背景にあるのは、理工系に進む女子が極めて低い現状があります。

理工系で女子枠を設ける大学が急増

文部科学省の学校基本調査（2024年）によると、大学の理学部で学ぶ女子の割合は約28.3％、工学部は約16.7％と、OECD（経済協力開発機構）加盟国の中で最低水準です。



理系人材不足の中、そんな状況の改善とDE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）を推進するという時代性も相まって、近年、理工系で女子枠の学校推薦型・総合型選抜の新設・拡大するスピードが高まっているのです。

しかし、その利用浸透は拡大スピードほどにはなっていないという現状があります。それはなぜなのでしょう。

そこで理系女性育成事業に長年関わってきたお茶の水女子大学理事・副学長で、理系女性育成啓発研究所の所長 加藤美砂子氏に話を聞きました。





OECD加盟国で「女性理工系の割合」かなり低い日本

お茶の水女子大学理系女性育成啓発研究所は、2022年4月に設置されました。前身は2015年に奈良女子大学と連携して設置された理系女性教育開発共同機構です。

理系女性教育開発共同機構の7年間にわたる活動で蓄積された成果をさらに発展させ、文科省の国立大学改革強化推進事業の一環として、女子学生生徒の理工系分野への進路選択促進と日本全体の女性理工系人材を育成する目的で活動をしています。

「日本は、諸外国と比較しても、女性研究者の割合が男性に比べてかなり低いことがわかっています。OECDの平均値は15%ですが日本はわずか7%。また2020年の学校基本調査によると工学・理学・農学を専攻する大学生の女性比率はそれぞれ15.8%、27.8%、45.5%で、特に工学を専攻する女性が特に少ないのが現状です。

そこで、日本の理工系女性人材の育成を加速させるために、理工系女性の裾野を広げることを目的とし、女子中高生対象の理工系分野への進路選択の支援活動を継続して行っているのです」（加藤氏）









数学でつまずき、理系進学を諦める…

特に近年力を入れているのが、中学生向けのプログラムだそうですが、その理由は、年々進路選択の時期が早まっていることを実感したからだそうです。

同研究所が2024年に行った「D&I社会実現のための学び方・働き方に関する実証研究」によると、文理のコース分岐は高校2年生で分かれることが多く、高校生の6割が高校1年生までに文理の方向性を決定しており、中でも特に理系を希望する女子高校生は進路決定が早い傾向で、近年さらに早期化していることがわかりました。

また、文系あるいは文系でも理系でもない専攻を希望した女子のうち3割は理系進学を考えた経験があるようです。そして、理系進学をやめた理由として多く挙げられたのが数学でのつまずきでした。

実際、数学が苦手だと早々に理系進学を選択肢から外してしまうケースは昔から女性に限らずあり、これは日本の進路指導の課題とも言われてきました。（「D&I社会実現のための学び方・働き方に関する実証研究」の詳しい資料を見る）

しかし、それに加えて女性の場合は、女性のロールモデルが少なく理系大学進学後の具体的な進路を描きにくいという理由のほかに、理工系は男性優位であるとか、頭のよさそうな理系女性はあまり好まれないといったアンコシャスバイアスによって、理系に興味があっても早くから諦めてしまうケースは現にあります。

そこで、同研究所では、対象学年やニーズに合わせてシーズ発掘・育成・強化プログラムのイベントを年間35回くらい行って理系進学の後押しをしています。

シーズ発掘プログラムは、理系にあまり関心のない生徒や文理選択で迷っている中学生に理系に興味を持ってもらうためのもので、気軽に参加できる観察会やクイズを交えたセミナーを実施。できるだけ身近な話題から、科学への興味を促す仕掛けになっています。

こうした取り組みの結果、プログラム参加者へのアンケートでは、理系進学への関心の高まりが91.7%という結果が出ており、ここからも、実際に経験をしてみれば興味が湧き、理系選択の可能性が広がるということがわかります。女性は理系が苦手なのではなく、触れる機会が少ないからに過ぎないのかもしれません。



お茶の水女子大学理系女性育成啓発研究所によるセミナーの様子。情報理工学入門のほか食べ物など身近なものをテーマにした内容も（写真：お茶の水女子大学理系女性育成啓発研究所提供）

算数苦手な小学生「理科の面白さに目覚めて」理系進学

実際、筆者が取材した女子校でも、小学生の時には算数が苦手で、中学受験では国語1科目で入学した生徒が、中学から理系に興味を持ち、医学部進学を決めたケースがあると聞きました。

話を聞いたのは、湘南白百合学園中学・高等学校（神奈川県）です。湘南白百合学園は、理系進学者が4割から5割と女子校の中では高い方ですが、小学生の時には算数や理科は苦手だったけれど、入学後理系科目が好きになったという生徒が多いそうです。興味を持つきっかけとなっているのが、中学3年生で行う理系の探究プログラムです。

同校では、理系的な論文の書き方を学ぶために、中学3年生は全員が1年間かけて環境問題についてレポートを書きますが、テーマを設定したら必ず1人1回は実験をし、その実験のデータを使って仮説検証をした上で、論文形式でまとめることが求められます。

大学レベルのことを求められていて、生徒にとってはハードルが高いのですが、「研究テーマを決める際に、高大連携しているお茶の水女子大学の先生が来校し、生徒全員と1対1で面談をして、研究テーマや実験の計画についてアドバイスをしてくださいます。この経験が後に生徒の進路選択に影響を与えていると感じている」と同校の水尾純子教頭。

このサポートをしているのが、お茶の水女子大学のもう1つの研究所、サイエンス＆エデュケーション研究所です。

テーマ設定や仮説検証の方法をアドバイス

お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーション研究所は、「不思議？ 発見！ 感動＊」を合い言葉に、科学分野における研究という作業を、大衆化させることを目的として設立され、主に科学コミュニケーションスキルを持つ教員養成と、理数好きの子どもを増やす活動をしています。



上：サイエンス＆エデュケーション研究所の講師から1対1で理系探究プログラムのアドバイスを受ける（写真：湘南白百合学園提供）、下：東京都北区での理科実験支援事業の様子（写真：お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーション研究所提供）

湘南白百合学園のように、学校から依頼を受けて生徒一人ひとりの状況に合わせて、テーマ設定や仮説検証の方法のアドバイスなどを行うほかに、自治体や教育委員会と連携し、年間を通した理科教育プログラムを提供しています。

話を聞いたサイエンス＆エデュケーション研究所の特任講師 植竹紀子氏も、地方自治体の理科教育支援事業を行っていますが、「理数科に苦手意識を持つ生徒は、学校の理系科目の成績が悪いから苦手だと決めつけているケースが多いが、緊張をほぐしながら、具体的なアドバイスをすると目が輝く瞬間がある。また、実際に手を動かして課題に取り組むと、楽しいと感じて理系に興味を持つ」と言います。

前述の湘南白百合学園でも、実験をして検証することがとてもおもしろくて、「もっと実験をやりたい」と、理工系学部を選択する生徒が多いそうです。やはり、「女子は理系科目が苦手」というのは思い込みで、誰でもおもしろいと思える機会に出会えるかどうかなのですね。

躊躇せずに女子枠を活用しよう

とはいえ、まだまだ日本では理系の進学者は少ないのが現状です。加藤氏は長年の経験から、近年保護者の意向が生徒の進路選択に影響を与える度合いが高くなっていると感じているそうです。

そこで、保護者や教員に対してもセミナーを行い、理工系分野への進路選択について理解を促進させる活動を行っているのです。

さらに、進路を理系に決めた学生には、リケジョの先輩との座談会や、進学後のキャリアについてのシンポジウムやセミナーを開催して、より広くより深く理系の世界に入っていけるように後押ししています。

理系大学の女子枠については、東京科学大学（旧東京工業大学）が、「女性の比率が上がったことで雰囲気が変わった」と高評価する一方で、世間では逆差別だと批判する声もあります。しかし、女性が不利な状況に置かれてきた歴史もあるわけで、加藤氏はこう言います。

「女子枠で入ったことを意識する必要はありません。われわれは、これからも初等中等教育において女子生徒が理工系分野に興味や関心を抱く機会を設定するとともに、女子生徒に対して、理工系で学んだ後のキャリアパスを考える機会も提供します。

こうした取り組みが理工系女性の活躍の促進につながり未来を支えることを期待しています。25年11月23日に“中高生のためのエンジニアリングセミナー”が開催されます。近年、ますます活躍の広がりを見せている科学技術のスペシャリスト、技術士の仕事について知る機会なので活用してほしい」

私も、過渡期の今だからこそ、理系女子枠の機会を堂々と活用して、好きな道に進む女性が増えることを期待したいと思います。

（中曽根 陽子 ： 教育ジャーナリスト／マザークエスト代表）