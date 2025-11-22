本日11月22日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第7話を放送。

高木（間宮祥太朗）と園子（新木優子）の担任だった大谷（赤間麻里子）が遺体となって発見された。これ以上誰も巻き込みたくない高木は、力になりたいという元クラスメートのゆき（剛力彩芽）とトヨ（稲葉友）を突き放し、小山（森本慎太郎）とも険悪ムードになって孤立してしまう。そんな中、突然失踪した羽立（森優作）の部屋から意外な“真相”が見つかって――連続殺人事件は想定外の展開へ！

放送を控え、当記事では剛力・稲葉のコメントと、第7話の場面写真を紹介！第7話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/）にて公開中。

＜剛力彩芽 コメント＞

どこまで語って良いのか…

自分が考察ミステリーというジャンルの作品に出させていただけてある種の辛さを初めて知っているところです。誰に何を聞かれても何も話せない。笑 ただ…またさらに、物語が動き出します。

自分にとっての「良いこと」も相手にとっては「悪いこと」になってしまうかもしれないけど諦めきれないこと。

少しでも自分にとっての大切な人を支えたいと思うこと。そんなこともちょっぴり感じてもらえたら、

たくさんの方が考察してくださり、何度も見返してくださっていることがとても嬉しく幸せです。

ありがとうございます！

＜稲葉友 コメント＞

いよいよ最終章に突入します第7話。大谷先生までもが被害者になってしまった止められない連続事件、グループの中にいた7人目とは…。というところで出て来ないだけで視聴者の皆様に怪しいと言われ続けてきたゆっきーとトヨが登場、二人はそれぞれ何を思っているのでしょうか。事件にどう関わってくるのか是非とも注目してください。ひとつの要素も取りこぼしなきよう是非ともリアルタイムと配信とで繰り返し楽しんでいただけたら嬉しいです。お見逃しなく！

