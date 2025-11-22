本日11月22日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回の放送内容を紹介！

■“コーヒーの神“粕谷哲さん激推し！コンビニコーヒーと相性抜群のコンビニグルメ

スペシャルティコーヒー「PHILOCOFFEA」のオーナーを務める、“コーヒーの神“こと世界一のバリスタ・粕谷哲さんが厳選！コンビニコーヒーが格段においしくなる、相性抜群のコンビニグルメを紹介。

濃いめのホットコーヒーに合う意外なホットスナックや、アイスカフェラテに入れると新感覚スイーツドリンクになるコンビニスイーツなど、超意外な組み合わせが続々！さらに、いつものカフェラテがまるでホテルのラウンジで味わう一杯になる、52円で買えるスイーツとは!?

■聞けば絶対にマネしたくなる神のスゴ技“オー！マネゴッド！”

粕谷さん直伝！いつもの味が激変するドリップバッグコーヒーのいれ方を紹介。

■日本最大級のコーヒーイベント「SCAJ」でコーヒーの新常識が続々

来場者数約97000人の日本最大級のコーヒーイベント「SCAJ」を、粕谷さんに案内してもらうことに。トレンドのコーヒー豆や新型の焙煎機、さらにこれからはやること間違いなしのコーヒー新常識が続々登場！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：劉雅莎 藤粼一成

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

公式サイト https://www.ntv.co.jp/ohmygod/

