アメリカのトランプ大統領は21日、アメリカが提示したウクライナとロシアの和平案について 、ウクライナに対し27日までに受け入れるよう求めました。

トランプ大統領は21日、ラジオ番組に出演し、ウクライナに提示した和平案に期限を設けるかを問われ「27日が適切な日だと思う」と明言しました。和平案はロシア側の要求に沿ったもので、領土割譲や軍の縮小などウクライナに大幅な譲歩を求める内容とされています。アメリカメディアはトランプ政権がウクライナに対し27日までに和平案を受け入れなければ、軍事支援をとりやめるなどと強い圧力をかけていると報じています。

こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は21日アメリカのバンス副大統領と電話で会談しました。ゼレンスキー氏は会談後に行った国民向けの演説で、「歴史上最も困難な局面にある」と述べました。その上で「ウクライナは極めて厳しい選択を迫られている。尊厳を失うか、重要なパートナーを失うリスクを負うかだ」と述べ、和平案への対応をめぐり厳しい状況に直面していると説明し国民に結束を呼びかけました。

一方で、ロシアのプーチン大統領はこの和平案をめぐり、「最終的な和平合意の基礎になりうる」との認識を示した上で、今後、具体的な協議を進める用意があると述べました。またウクライナやヨーロッパの支援国に対し、トランプ氏の提案を拒否し続けるなら、「軍事的な手段で目標を達成することもできる」と述べ、けん制しました。