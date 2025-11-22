ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 １０月７日付 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 １０月７日付

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＩＭＭ通貨先物１０月７日主要国通貨 円の買い越し減少

円 46307枚の買い越し 15158枚の買い越し減

ユーロ 118365枚の買い越し 996枚の買い越し増

ポンド 4476枚の売り越し 4418枚の売り越し減

スイスフラン 27470枚の売り越し 1408枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 13145枚の売り越し 491枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ１０月７日主要国通貨 円の売り越し減少

円 61241枚の売り越し 1833枚の売り越し減

ユーロ 534枚の買い越し 736枚増加し買い越しに転じる

ポンド 35236枚の買い越し 2908枚の買い越し増

スイスフラン 1151枚の買い越し 146枚の買い越し減

外部サイト