ＩＭＭ通貨先物１０月７日主要国通貨　円の買い越し減少
円　46307枚の買い越し 15158枚の買い越し減
ユーロ　118365枚の買い越し 996枚の買い越し増
ポンド　4476枚の売り越し 4418枚の売り越し減
スイスフラン　27470枚の売り越し 1408枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　13145枚の売り越し 491枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ１０月７日主要国通貨　円の売り越し減少
円　61241枚の売り越し 1833枚の売り越し減
ユーロ　534枚の買い越し 736枚増加し買い越しに転じる
ポンド　35236枚の買い越し 2908枚の買い越し増
スイスフラン　1151枚の買い越し 146枚の買い越し減