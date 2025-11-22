ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 １０月７日付
ＩＭＭ通貨先物１０月７日主要国通貨 円の買い越し減少
円 46307枚の買い越し 15158枚の買い越し減
ユーロ 118365枚の買い越し 996枚の買い越し増
ポンド 4476枚の売り越し 4418枚の売り越し減
スイスフラン 27470枚の売り越し 1408枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 13145枚の売り越し 491枚の売り越し減
レバレッジド・ファンズ１０月７日主要国通貨 円の売り越し減少
円 61241枚の売り越し 1833枚の売り越し減
ユーロ 534枚の買い越し 736枚増加し買い越しに転じる
ポンド 35236枚の買い越し 2908枚の買い越し増
スイスフラン 1151枚の買い越し 146枚の買い越し減
