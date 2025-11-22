※経済指標

【米国】

＊米製造業PMI（11月・速報）23:45

結果 51.9

予想 52.0 前回 52.5



＊米非製造業PMI（11月・速報）23:45

結果 55.0

予想 54.6 前回 54.8



＊米コンポジットPMI（11月・速報）23:45

結果 54.8

予想 54.5 前回 54.6



＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）00:00

結果 51.0

予想 50.3 前回 50.3



＊卸売在庫（確報値）（8月）00:00

結果 0.0%

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比）



※発言・ニュース

＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・ＦＲＢが近いうちに再び利下げを行う余地がある。

・雇用への下方リスクが高まっている。

・インフレの上方リスクは和らいでいる。

・依然としてやや景気抑制的だと見ている。

・政策スタンスを中立に近づけるめに調整余地がある。



＊ミランＦＲＢ理事

・自分の票が決定打になるなら０．２５％ポイントの利下げに絶対に賛成票を投じる。



＊ローガン・ダラス連銀総裁

・１２月の追加利下げは困難と判断。

・金融情勢の追い風を相殺するためＦＲＢは行動が必要。

・間もなくＦＲＢのバランスシート拡大再開を予想。

・据え置きにより引き締め効果を評価可能。



＊コリンズ・ボストン連銀総裁

・政策金利を据え置くことが当面は適切。

・労働市場については、冷え込みつつあるようだ。

・ただ、急速なペースというわけではない。

・関税の影響が経済全体に浸透すれば、物価上昇圧力は徐々に和らぐ。

・インフレは年内から来年初めにかけて高止まりする可能性。

・一度水準が調整されれば、それ以上の影響は生じない。

・しかし、プロセスには時間がかかる。



＊米経済指標動向

・１０月分の米ＣＰＩは公表せず

・１１月分は１２月１８日。

・実質平均時給についても同様の措置。

・１０月分については調査を伴わないデータの大部分は取得できており、可能な場合は１１月分の公表時に掲載。

・第３四半期の雇用コスト指数は１２月１０日。

