ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米製造業PMI（11月・速報）23:45
結果 51.9
予想 52.0 前回 52.5
＊米非製造業PMI（11月・速報）23:45
結果 55.0
予想 54.6 前回 54.8
＊米コンポジットPMI（11月・速報）23:45
結果 54.8
予想 54.5 前回 54.6
＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）00:00
結果 51.0
予想 50.3 前回 50.3
＊卸売在庫（確報値）（8月）00:00
結果 0.0%
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比）
※発言・ニュース
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・ＦＲＢが近いうちに再び利下げを行う余地がある。
・雇用への下方リスクが高まっている。
・インフレの上方リスクは和らいでいる。
・依然としてやや景気抑制的だと見ている。
・政策スタンスを中立に近づけるめに調整余地がある。
＊ミランＦＲＢ理事
・自分の票が決定打になるなら０．２５％ポイントの利下げに絶対に賛成票を投じる。
＊ローガン・ダラス連銀総裁
・１２月の追加利下げは困難と判断。
・金融情勢の追い風を相殺するためＦＲＢは行動が必要。
・間もなくＦＲＢのバランスシート拡大再開を予想。
・据え置きにより引き締め効果を評価可能。
＊コリンズ・ボストン連銀総裁
・政策金利を据え置くことが当面は適切。
・労働市場については、冷え込みつつあるようだ。
・ただ、急速なペースというわけではない。
・関税の影響が経済全体に浸透すれば、物価上昇圧力は徐々に和らぐ。
・インフレは年内から来年初めにかけて高止まりする可能性。
・一度水準が調整されれば、それ以上の影響は生じない。
・しかし、プロセスには時間がかかる。
＊米経済指標動向
・１０月分の米ＣＰＩは公表せず
・１１月分は１２月１８日。
・実質平均時給についても同様の措置。
・１０月分については調査を伴わないデータの大部分は取得できており、可能な場合は１１月分の公表時に掲載。
・第３四半期の雇用コスト指数は１２月１０日。
