今年最後の3連休は、土曜日と日曜日を中心に広い範囲で行楽日和、紅葉狩り日和になりそうです。

けさにかけては北日本を中心に一時的に冬型の気圧配置になっていますが、次第に西日本、東日本を中心に晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるでしょう。きょうは広い範囲で晴れて、お出かけ日和になりそうです。あすも西日本と東日本を中心に高気圧に覆われるため、広く晴れて、引き続き、お出かけ日和の所が多くなるでしょう。あさっては高気圧の中心が東に離れ、列島は低気圧に囲まれます。全国的に雲が優勢になりますが、傘の出番は一部に限られそうです。

きょうは、北陸から北で朝まで雨や雪が残るものの、次第に回復するでしょう。広い範囲で晴れて、お出かけを楽しめそうです。空気が乾燥するため、火の取り扱いにはご注意ください。

最高気温はきのうと同じくらいの所が多く、関東から西は18℃前後になる予想です。北陸や東北は10℃から15℃くらいの所が多く、北海道は6℃前後でこの時季らしい気温になるでしょう。北海道を中心に風が残りますが、広い範囲で風が穏やかで、日差しが暖かいです。小春日和になるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：6℃

青森 ：9℃ 盛岡：10℃

仙台 ：13℃ 新潟：13℃

長野 ：13℃ 金沢：16℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：17℃ 岡山：17℃

広島 ：17℃ 松江：18℃

高知 ：19℃ 福岡：18℃

鹿児島：20℃ 那覇：25℃

あすも西日本・東日本を中心に晴れる見込みです。東北北部はにわか雨の所がありますが、ごく狭い範囲で雨宿りで済むところが多いでしょう。あすの最高気温は、九州や四国など20℃に届くところがあり、中国地方から東北にかけても17℃前後、北海道は一気に寒さが緩みそうです。けさにかけて北海道ではまとまった雪が降っています。日中は雪解けが進むため、路面状況の悪化にご注意ください。

あさっては全国的に雲が多くなりますが、3連休で一番気温が上がるところが多い見込みです。降り続く雨ではありませんが、九州や山陰、東北北部ではにわか雨の所があり、関東も雨の可能性が出てきています。最新の予報を確認するようにしてください。空気を潤すまとまった雨は連休明けに降る見込みです。