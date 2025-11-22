70歳タレント、22歳で結婚した夫と円満別居中「あんなに好きだったのに…」
タレントの上沼恵美子が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
上沼恵美子 ＝テレビ朝日提供
歯に衣着せぬ痛快なトークで人気を誇る上沼。4月に古希を迎えたが、ますますパワフルに黒柳と丁々発止のトークを繰り広げる。
最愛の人と22歳で結婚し、当初は「いつか夫のお葬式を出す日が来る……」と枕を涙で濡らしたそう。現在、夫とは円満別居中だそうで、約50年の月日が流れ、「あんなに好きだったのに細胞が全部入れ替わったようだ」と嘆く。しかし、当の夫は「世界一周旅行」を満喫していると話す。
長年維持していたハワイの別荘を処分した上沼。別荘はローンを組まずに一括で購入したそうで、「決してローンを組むな」というのは銀行員だった父の教えだと明かす。
上沼恵美子 ＝テレビ朝日提供
歯に衣着せぬ痛快なトークで人気を誇る上沼。4月に古希を迎えたが、ますますパワフルに黒柳と丁々発止のトークを繰り広げる。
最愛の人と22歳で結婚し、当初は「いつか夫のお葬式を出す日が来る……」と枕を涙で濡らしたそう。現在、夫とは円満別居中だそうで、約50年の月日が流れ、「あんなに好きだったのに細胞が全部入れ替わったようだ」と嘆く。しかし、当の夫は「世界一周旅行」を満喫していると話す。
長年維持していたハワイの別荘を処分した上沼。別荘はローンを組まずに一括で購入したそうで、「決してローンを組むな」というのは銀行員だった父の教えだと明かす。