MLB・ドジャースが日本時間21日、公式SNSでムーキー・ベッツ選手とその家族が慈善活動を行ったことを報告しました。

ベッツ選手は、今季素晴らしい人格や地域社会への貢献、慈善活動など、フィールド内外での行いが認められて選出される「ロベルト・クレメンテ賞」を受賞。その賞の価値はMVP以上の名誉とも呼ばれています。

そんなベッツ選手がオフシーズンとなってからも早速、地域貢献活動に参加しました。

ドジャースの公式SNSでは、ベッツ選手が設立した5050財団が「ドジャース財団や他の社会福祉団体と提携して、南ロサンゼルスのアルジン・サットン・レクリエーションセンターにある750世帯に感謝祭の食材やギフトカードなどを配布しました」とつづっています。

映像にはベッツ選手が、訪れた人々の車に、配布する食材などを自ら積む様子が記録されています。そして「この活動は神様が与えてくれた基盤。良いことに利用したい。コミュニティが必要とするものは何でも、食べ物でも服でも、またはシェルターかそれに類するものでも、私たちはお返しする役割がある。私はいつだって人々の顔に笑顔をもたらすことができる。食事を提供することに喜びがある。これは私たちの社会にとって大切なことだと思う」と思いを語っています。