人気ロックバンドB’zのボーカル稲葉浩志さんのいとこで、一級建築士・作家の稲葉なおとさんが、津山をテーマにした書籍を出版しました。

【写真を見る】【B’z 稲葉浩志さん】 「いとこ」の稲葉なおとさんが書籍出版 聖地「イナバ化粧品店」の知られざる歴史も… 声優・井上和彦さんの朗読も二次元コードから

ゆかりがある人物や建物を通じて、津山の魅力が紹介されています。

（一級建築士・作家 稲葉なおとさん）

「津山を見て歩くガイドとして活かしてほしい」

津山をテーマにした稲葉なおとさんの4作目の書籍「ものがたりの街 津山」です。





「キャンディ♡キャンディ」アンソニーなどを手がけたあの声優が朗読

稲葉浩志さんをはじめとした津山ゆかりの人物や建築物にまつわるエピソードを美しい写真と共に紹介しています。さらに読書とは違った味わいが楽しめるユニークなアイデアも…。ページに掲載してある二次元コードを読み取ると…。

「ロックバンドB’zがライブを実施したのです」



声優・井上和彦さんの朗読を聞くことができ、まだ、漢字が読めない小学生でも理解ができるよう工夫されています。



東京在住で一級建築士としての顔をもつ稲葉なおとさん。幼いころから頻繁に親戚が住む津山市を訪れていて、各地に残る貴重な建築物に魅了されたことがきっかけで、津山に関する書籍を手がけるようになったといいます。新作では稲葉浩志さんの実家でB’zファンの聖地になっているイナバ化粧品店【画像④】の知られざる歴史なども紹介。地域の人たちにも津山の魅力を再発見してほしいと話します。

（一級建築士・作家 稲葉なおとさん）【画像⑤】

「津山の人たちが津山に来てもらったら1泊じゃ足りないよと。2泊しないと見つくせないよというようなことをおっしゃられるようなきっかけになってくれたら」



「ものがたりの街 津山」は、津山市で先行発売されたのち11月4日からは、全国の書店でも販売されています。