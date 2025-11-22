「有力馬次走報」（２１日）

◆天皇賞・秋５着のアーバンシック（牡４歳、美浦・武井）が、ルメールとのコンビ復活で香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日・シャティン、芝２４００メートル）に挑戦する。同日同所で行われる香港マイル・Ｇ１（芝１６００メートル）の招待を受諾したエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一）も引き続きルメールとのコンビで臨む。ともに所属するシルク・ホースクラブがホームページで発表した。

◆アルゼンチン共和国杯で重賞初制覇を飾ったミステリーウェイ（騸７歳、栗東・小林）は、賞金順で出走は不透明だが、有馬記念を次走候補として調整する。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆武蔵野Ｓ９着のペプチドナイル（牡７歳、栗東・武英）はチャンピオンズＣ（１２月７日・中京、ダート１８００メートル）へ向かう。

◆アンドロメダＳを勝ったウエストナウ（牡４歳、栗東・佐々木）は鳴尾記念（１２月６日・阪神、芝１８００メートル）へ。２着シェイクユアハート（牡５歳、栗東・宮）は中日新聞杯（１２月１３日・中京、芝２０００メートル）に向かう。

◆東スポ杯２歳Ｓ（２４日・東京、芝１８００メートル）に出走するライヒスアドラー（牡２歳、美浦・上原佑）は、佐々木を背に美浦Ｗで最終追い。ミエノストロング（２歳新馬）と併せて６Ｆ８４秒２−３７秒２−１１秒７で軽快に駆け、好仕上がりをアピールした。追走併入に、上原佑師は「先週は前半慌てて走る面がありましたが、けさは手前の変換もスムーズ。動きはすごく良かった。期待馬ですし、最後にどれだけ脚を使えるか」と重賞での好戦を描いていた。