Photo: Adobe Stock

¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ù¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Öµ÷Î¥´¶¤¬¤Ä¤«¤á¤ºÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö°­µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÁê¼ê¤ÎÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×
¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äÍ§¿Í´Ø·¸¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Þ¤º¤­¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿´¤¬µß¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤«¤é¡¢¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤­¤Î¹Í¤¨Êý¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÎÓ¤¨¤ê¡Ë

¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÈÇÈÄ¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë

¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç²¿ÅÙ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£

¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°­µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£

¿ÆÀÚ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Î°ì¸À¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÁê¼ê¤ÎÉÔµ¡·ù¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢¶á¤Å¤­¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤·¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤­¤¹¤®¤ë¤È¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£

µ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ã¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡£

¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¡£

Ãø¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£

¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÇº¤ß¤À¡×
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê

¤½¤ó¤Ê¤È¤­»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¿´¤¬¼å¤Ã¤¿¤È¤­¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­2¤Ä¤Î»ö¼Â¡×¤À¡£

­¡¼«Ê¬¤Î¡ÈÀ­³Ê¡É¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤í¤¦¤«¡£

¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤É¤Á¤é¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£

¡Ö¼Ò¸òÅª¤Ê¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Èó¼Ò¸òÅª¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤ÎÀ­³Ê¤Î¤Á¤¬¤¤¤À¡×
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê

¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤­¤ã¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯Î©¤Á²ó¤é¤Ê¤­¤ã¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ­³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¡×¤Ç¿Í¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¡£

ÌµÍý¤ËÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Èè¤ì¤¿¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£

¡Ö»þ¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢±ó¤¯¤Ç¤¢¤ì¶á¤¯¤Ç¤¢¤ì¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê

À­³Ê¤Ï·çÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤Ê¤Î¤À¡£

­¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¡¢Â¾¿Í¤Ë¤æ¤À¤Í¤Ê¤¤

¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÁê¼ê°ÍÂ¸¤Î¹¬¤»¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¤·¤«¤·¡¢Â¾¿Í¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤±¤Ð¡¢´Ø·¸¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÂ¾¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê

¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼«Ê¬¤Ç¤È¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡£

¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤«¤éËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Î¾å¾è¤»¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£

Â¾¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿´¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¸º¤ë¤Î¤À¡£

¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¿´¤ò¹¬¤»¤ÇËþ¤¿¤½¤¦

¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶ËÃ¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£

¤Ç¤âÃø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï¼«Ê¬¤ÇËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼Ò¸òÅª¤ÊÀ­³Ê¤Ç¤âÈó¼Ò¸òÅª¤ÊÀ­³Ê¤Ç¤âÂ¾¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ­³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÛ¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Çºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¤¿Í¤À¡×
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê

¼«Ê¬¤ÎÀ­³Ê¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£

¹¬¤»¤ò¼«Ê¬¤ÇËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£

2¤Ä¤Î»ö¼Â¤ò¿´¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£

¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë