もう一度、華麗に舞ってみせます――。ソフトバンクの山川穂高内野手が、23日の34歳の誕生日を前に来季13年目の誓いを立てた。色紙に「舞心（ぶしん）」と揮毫（きごう）。来季は再び豪打の舞を見せ、完全復活する心意気だ。阪神との日本シリーズでは3試合連続本塁打などでMVPに輝いたが、レギュラーシーズンでは無冠に終わった。福岡市内で打ち込み中心の自主トレを行い、来季の挽回へ準備を進めている。

山川は11月上旬から福岡市内のグラウンドで自主トレを行い、来季へ向けての準備を進めている。体幹メニュー、ノック、スローカーブ設定の打撃マシンでの打ち込みをひたすら繰り返している。あす23日に誕生日を迎える大砲は34歳のテーマを「舞心」と決めた。

「舞う心と書いて“ぶしん”です。いってもまだ34歳。練習をいっぱいして、年齢にも打ち勝って舞ってみせよう。もう一度、舞っちゃおうよ！と」

若手に交じって鍛える日々だ。“山川塾”には佐藤直、秋広、育成選手も参加。「動きは若い子の3分の1くらいかもしれませんが、この時期にしては体にきつい、いい練習ができている。冬に向けてもう一度、痛めつけていい体にしたいですね」。罰ゲームを設定した練習を交えるなど、楽しみながら汗を流している。

食事制限も並行して行っている。外食で多い焼き肉の回数を減らし、魚料理や日本食を選んでいる。練習ではピザ、唐揚げなど差し入れがあるが、間食はシャットアウト。夜に炭水化物を取ることも控えている。その効果もあり、体重は日本シリーズ終了時から4キロ減ったという。

今季のレギュラーシーズンは130試合出場で打率・226、23本塁打、62打点で無冠に終わった。ソフトバンクに加入1年目の昨季は34本塁打、99打点で2冠に輝いたが、今季は日本ハム・レイエスに奪われた。「今年を含め、シーズンにはいい、悪いがある。悪い時は練習量が足りないだけ。だからシーズン中に練習できるスタミナを今のうちに付けている。練習した分、結果が出ると信じています」。来季タイトルを奪い返すために体をいじめている。

小久保監督はリーグ3連覇に向け“チーム解体”を明言し、柳町の一塁挑戦プランを明言した。山川の仕事場は一塁とDH。もちろん最大の武器である打撃で勝負する構えでいる。「打てば出れる、打たなければ出れない。分かりやすくていいでしょ。誰かと争うというよりは自分に打ち勝つこと。それで今までやってきた。打ちますよ」。来季は意地でもグラウンドで舞う姿を見せる。（井上 満夫）