佐久間大介×日村勇紀がタコスを深堀り！北斗晶直伝のアボカドのソースに「衝撃走るくらいうまい」（佐久間）

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分～）。11月22日の放送では、世界中で個性的な進化を遂げているタコスを深掘りする。

■サクヒムがタコスを食べまくる

トルティーヤで挟むだけでどんな具材も「タコス」になってしまう。そんな自由度の高さが人気のタコス。

だからこそ今、常識を覆すような“新感覚タコス”が次々と生まれ世界中で愛されているという。日本でも3時間待ちの大行列ができる店もあるほどの大ブームだ。

今回のテーマが「タコス」だと知り、佐久間は「最高じゃん！ 俺タコス大好き！」と声を弾ませる。日村も「俺も大好きなのよ」と同調し、冒頭から期待感マックスでスタートした。

とはいえ、どんなタコスを食べればいいのかと、迷ってしまう人も少なくないはず。そこで今回は王道メキシカンタコスから進化系タコスまで、多種多様なタコスを紹介。サクヒムと一緒に自分好みの“推しタコス”を探してみよう。

■6つのポイントを徹底深掘り

そんなタコスの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、プロレス修行でメキシコを訪れ本場の味に感銘を受けた元女子プロレスラー・北斗晶。そして36年間で200軒以上を巡り、現在は自らもタコス店を営む“タコスナビゲーター”の吉川孝一郎さんが担当。

サクヒムは“メキシカンタコス”“アメリカンタコス”“沖縄タコス”“韓国タコス”の世界4大タコスを実食しながら、吉川さんらに教えてもらう6つのポイントを徹底深掘り。

「王道！ 本場仕込みの“メキシカンタコス”」「北斗晶直伝！ 超簡単最強ワカモレレシピ！」「濃厚チーズがとろける！ ジューシーで豪快な“アメリカンタコス”」「外サク中もちっ！ 日本で進化した“沖縄タコス”」「新大久保で大注目の新感覚“韓国タコス”」「タコス×和食が融合！ 驚きの“進化系タコス”」という各ポイントと、それぞれのおすすめ店舗も紹介される。

「メキシコの家庭で作られるタコスもすごくシンプルでおいしいのよ」と北斗が話すと、その言葉にサクヒムも興味津々。すると北斗が「ちなみにサクサクとヒムヒムはタコパって言ったら何？」と質問を投げかける。

日村はすぐに「たこ焼きですよ、タコパはたこ焼き」と答えたが、北斗は即座に「何言ってんの？ タコパって言ったらタコスパーティーだろ！」と鋭く一喝。

そんな北斗は、“タコスパーティー”で誰でも簡単に作れるワカモレ（アボカドのソース）レシピを披露。そしてワカモレを使った北斗手作りタコスを実食した佐久間は「見てる人、衝撃走るくらいうまい」と驚きを隠せず、日村も「マジでやってほしい」と大興奮するのだった。

さらにサクヒムは、進化し続けるタコスの魅力を余すところなく堪能。これまでにない味のバリエーションを体験しながら、タコスの新しい楽しみ方を発見していく。

こうしてタコスを深掘りして、その魅力をさらに知ったサクヒム。はたしてタコスは佐久間と日村にとって“推し”となったのか？

なおTVerでは、放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

