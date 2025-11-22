日経225先物：22日夜間取引終値＝30円高、4万8810円
22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の4万8810円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8625.88円に対しては184.12円高。出来高は1万8185枚だった。
TOPIX先物期近は3305ポイントと前日比4ポイント高、TOPIX現物終値比7.27ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48810 +30 18185
日経225mini 48800 +20 450742
TOPIX先物 3305 +4 21581
JPX日経400先物 29790 +45 1116
グロース指数先物 677 +2 1547
東証REIT指数先物 2006 +11.5 3
