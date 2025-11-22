　22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の4万8810円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8625.88円に対しては184.12円高。出来高は1万8185枚だった。

　TOPIX先物期近は3305ポイントと前日比4ポイント高、TOPIX現物終値比7.27ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48810　　　　　 +30　　　 18185
日経225mini 　　　　　　 48800　　　　　 +20　　　450742
TOPIX先物 　　　　　　　　3305　　　　　　+4　　　 21581
JPX日経400先物　　　　　 29790　　　　　 +45　　　　1116
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　+2　　　　1547
東証REIT指数先物　　　　　2006　　　　 +11.5　　　　　 3

株探ニュース