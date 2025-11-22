彼の実家に挨拶、その翌日に「結婚はできない」と言われた女性　しばらくしたら電話があって……【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は泥沼の恋愛トラブルをお届けする。二股に婚約破棄、トドメは「嫌がらせも大概にしてくれる？」という濡れ衣。女性が「もう男は懲り懲り」と絶縁を決めた、あまりに理不尽な修羅場とは――。

誰しも恋人に裏切られた経験の一つや二つあるのではないだろうか。投稿を寄せた50代女性が、

「22歳で結婚、26歳で離婚してその後、出会い系サイトで知り合った人と付き合い出しました」

と過去の恋愛を振り返った。

「嫌がらせ電話や迷惑メールみたいなのが届くのが私からだと言うんです」

彼は「付き合い出した当初から他の女性と不倫していた」と明かす女性。当初から不安定な関係だったようだが、「別れて私と真剣に付き合って欲しいと頼んで、別れてもらった」と振り返る。

しかし真剣交際を始めて10か月ほど経った頃、転機が訪れる。女性が「彼のご実家にご挨拶」に行ったところ

「翌日、彼からご両親＆義姉が私の事をけなしているから結婚は出来ないと言われました。別れたくないと泣いて引き止めたけど無理でした……」

と突然の別れとなってしまったのだ。

女性は諦めきれなかったようで、その後も「会う事はなかったけど連絡はしたり」していたという。それも、やがて彼に新しい彼女が出来た事で連絡も取らなくなった。関係は切れたかに見えたが……

「それなのに突然彼から電話があって！ 嬉しくてはしゃいだ感じで電話に出たら…『嫌がらせも大概にしてくれる？』と怒り声」

「は？なんの事？」と驚いた女性だが、「聞くと携帯に嫌がらせ電話や迷惑メールみたいなのが届くのが私からだと言うんです」と身に覚えのないことで責められてしまった。女性は

「でもそれって、私が頼んで別れてもらったのに隠れて付き合い続けてたあの人妻だよね…」

と瞬時にすべてを察した模様。以前から彼氏は女性を裏切っていたのだ。その後をこんな風に綴っていた。

「濡れ衣を着せられた事で彼への未練もスッパリなくなり、もう男は懲り懲りだと思った20年前の出来事。今は再婚して幸せです」

